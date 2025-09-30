El Sevilla ha podido disfrutar de la enorme calidad de Alexis Sánchez, quien ha tenido participación activa en goles muy relevantes para el equipo. En el primer festejo que tuvo el tocopillano en el cuadro de Nervión, aprovechó un buen centro desde el carril derecho.

Sánchez anticipó a su marcador y convirtió el tanto del triunfo sevillista ante Deportivo Alavés. Pero el goleador histórico de la selección chilena tuvo otra muestra de su inagotable talento para sacarle partido a los punzantes descuelgues de este carrilero diestro.

Con un pase englobado, el Dilla desarticuló a toda la zaga del Rayo Vallecano. Y dejó a José Ángel Carmona con el espacio suficiente para recorrer la banda y definir de la mejor manera. Con un preciso pase, puso al nigeriano Akor Adams literalmente a boca de gol. El africano marcó el 1-0 decisivo con un potente tiro.

Así festejó Alexis Sánchez su conquista frente al Deportivo Alavés. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images).

Carmona se ha erigido en un socio fundamental para AS10, un gran referente para el plantel que adiestra el argentino Matías Almeyda. El futbolista de 23 años suma dos asistencias. Y en ambas tuvo participación directa el atacante formado en las divisiones inferiores de Cobreloa.

De hecho, hasta de profeta hizo Alexis Sánchez con este marcador de punta. “Los nuevos que llegaron nos dan experiencia y sabiduría. Me dijo 80 veces que lo buscara. Y al final ahí estaba el tío. Muy contento por él. Entrena como el que más, ha sido una llegada importante al vestuario”, manifestó José Ángel Carmona.

José Ángel Carmona, el gran socio que encontró Alexis Sánchez en el Sevilla

Este carrilero derecho del Sevilla tuvo una chance importante de emigrar que le habría impedido la sociedad con Alexis Sánchez. El Nottingham Forest quiso llevarse a José Ángel Carmona, pero el lateral rechazó la propuesta del equipo inglés que en su época dorada fue bicampeón de la Champions League.

Como el Sevilla tuvo un momento económico muy complejo, que incluso le impidió inscribir a todos sus refuerzos en el inicio de La Liga, Carmona recibió muchas críticas por negarse a ir al Forest. Pero recibió un respaldo irrestricto del Pelado Almeyda, quien aplaude la calidad de Sánchez cada vez que puede.

José Ángel Carmona fue buscado por la Premier League. (Alex Caparros/Getty Images).

“Si un futbolista desea quedarse en el lugar que ama, creo que el mensaje es al revés. Pero es difícil contentar a todo el mundo. Necesitamos estar juntos y tener esa energía para exigir a nuestros jugadores que den lo máximo. Estamos en una situación en la que debemos remar para el mismo lado, sin excusas”, manifestó Almeyda cuando volvió a convocar nuevamente a Carmona, quien es un arma temible junto a AS10.