Después de tres días de actividad, donde se jugaron las primeras fechas de todos los grupos del Mundial Sub 20 Chile 2025 en todas las sedes dispuestas para el torneo, este martes 30 de septiembre comienza oficialmente la segunda jornada.

Entre lo más destacado que tendrá la presente jornada es la opción de que algunos equipos puedan asegurar su clasificación para los octavos de final, como es el caso de la Selección Chilena y Japón en el Grupo A, o Paraguay y Ucrania en el Grupo B.

Presten atención, porque si bien el canal que transmite en exclusiva la totalidad del Mundial Sub 20 es la señal de DirecTV a través de sus señales de pago, DSports por TV y DGO por streaming, la señal de televisión abierta, CHV, también transmitirá algunos partidos del certamen completamente gratis.

¿Qué partido del Mundial Sub 20 transmite CHV HOY 28 de septiembre?

Según la calendarización que entregó la señal de Machasa sobre las transmisiones de la Copa del Mundo juvenil, el encuentro que va EN VIVO y completamente gratis por las pantallas de Chilevisión, es el que enfrenta a Chile con Japón por el Grupo A, este 30 de septiembre a las 20:00 horas.

Adicionalmente, el duelo entre La Roja de Nicolás Córdova y los nipones será transmitido también por las plataformas digitales del canal, como la app MiCHV o a través del sitio web www.chilevision.cl.

Los juegos de la Copa del Mundo que van por CHV

Cabe señalar que este no será el único encuentro que Chilevisión transmitirá de Chile en la cita planetaria juvenil, pues tres los duelos de La Roja van por CHV, mientras que otros cuatro duelos de otras selecciones irán por la misma señal, de los cuales ya se emitieron dos.

Conoce los restantes encuentros del Mundial Sub 20 que se verán GRATIS a continuación:

Chile vs. Japón: martes 30 de septiembre a las 20:00 horas.

martes 30 de septiembre a las 20:00 horas. Argentina vs. Australia: miércoles 1 de octubre a las 20:00 horas.

miércoles 1 de octubre a las 20:00 horas. Chile vs. Egipto: viernes 3 de octubre a las 20:00 horas.

viernes 3 de octubre a las 20:00 horas. Argentina vs. Italia: sábado 4 de octubre a las 20:00 horas.

