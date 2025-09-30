El Mundial Sub 20 se realiza en Chile y ya desde este martes comienza la segunda rueda del torneo. Sin embargo, la remodelación de los estadios y canchas ha dado que hablar en el extranjero.

Así quedó registrado en el partido entre Francia y Sudáfrica que se disputó en el Estadio El Teniente de Rancagua. Es que en la transmisión de TUDN México destacaron la importante inversión que se hizo. Incluso se hizo la comparación con lo que ocurrió con Argentina unos años atrás.

“Como todos saben, Argentina se quedó con el Mundial Sub 20 en 2023 por la imposibilidad de realizarlo el Indonesia. Ellos comenzaron poniendo canchas que no eran las adecuadas y finalmente se fueron deteriorando con el paso de los partidos”, lamentó Marc Crosas en los comentarios del encuentro.

“Pero eso no ha pasado acá. Los estadios y las canchas han sido remodeladas y se refleja en el gran rendimiento de los equipos”, agregó el ex fustoblista.

Destacan el Mundial Sub 20 en Chile por la calidad de los estadios y las canchas.

El buen estado de la cancha permitió que ambas escuadras demostraran su mejor fútbol y registraran uno de los partidos más atractivos de lo que va del torneo. “Son maravillosas las canchas que se están viendo en territorio chileno”, complementó Crosas.

¿Cuánto invirtió Chile en el Mundial Sub 20?

Chile invirtió más de 13 mil millones para la remodelación de los cuatro estadios que son sede en el Mundial Sub 20. El Estadio Nacional, Elias Figueroa, El Teniente y Fiscal de Talca recibieron importantes trabajos para estar a la altura de la cita.

Además se indica que se realizaron trabajos en canchas y en infraestructura para tener el visto bueno de la FIFA. “No solo son una vitrina de Chile para el mundo en esta Copa Mundial FIFA Sub-20 Chile 2025, sino que un legado de infraestructura deportiva para el país para el país que debemos cuidar”, recalcaron desde el Gobierno.

