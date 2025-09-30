Una goleada de proporciones fue la que sufrió Nueva Caledonia en su debut del Mundial Sub 20. Estados Unidos no tuvo piedad y le ganó a los oceánicos por 9-1, en una presentación de fuerzas muy disparejas.

De hecho los norteamericanos sacaron el pie del acelerador en la segunda mitad, pues se fueron al descanso ganando por 7-0, lo que demuestra la superioridad que tuvieron.

Incluso el gol de Nueva Caledonia fue una chambonada muy grande del portero Adam Beaudry, que se equivocó groseramente en la salida y le dejó la pelota regalada a Wapa Rene Simane, quien marcó a los 70′ el 8-1 parcial.

Ese tanto se festejó mucho por parte de todo un equipo que evidentemente es amateur todavía, por lo que más allá del asunto deportivo están disfrutando jugar el Mundial.

Nueva Caledonia se fotografió junto al plantel de EE.UU. tras el 9-1 en contra

El saludo del público chileno a Nueva Caledonia

Es normal que siempre el público tire para arriba a los seleccionados más débiles. Y esto ocurrió en El Teniente de Rancagua con el puñado de hinchas que se quedaron hasta el final de este encuentro.

Esto porque alentaron a los seleccionados de Nueva Caledonia al final del encuentros. Los jugadores, muy buena onda a pesar del resultado, devolvieron el cariño recibido.

Así se puede apreciar en un video, donde reina un ambiente positivo y de alegría en la despedida del elenco de Oceanía de la cancha.

Deberán prepararse ahora estos jugadores de Nueva Caledonia para mostrar una mejor cara este jueves, cuando enfrenten en Rancagua a Sudáfrica.