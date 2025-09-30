El Real Madrid se sacudió de lo que fue su dura derrota en La Liga y lo hizo en el mejor escenario posible. Este martes los Merengues pisaron fuerte en la UEFA Champions League aplastando al Kairat por 0 a 5 en la segunda fecha de la fase liga.

El equipo de Xabi Alonso logró olvidar lo ocurrido con Atlético de Madrid y le pasó por encima al humilde cuadro kazajo. Todo de la mano de un Kylian Mbappé intratable y que se matriculó con un triplete.

El francés fue la gran figura de una jornada que sentenciaron Eduardo Camavinga y Brahim Díaz. Con ello, se adueñan de la cima de la tabla de posiciones aunque a la espera de lo que pase con el resto de la fecha.

Kylian Mbappé marca un triplete y Real Madrid golea al Kairat en Champions League

El Real Madrid sigue firme en su lucha por alcanza una nueva UEFA Champions League y este martes golpeó fuerte. Los Merengues golearon por 0 a 5 al Kairat de Kazajistán y comienza a tomar ventaja como líder de la tabla de posiciones del torneo.

Kylian Mbappé se robó la película en la goleada del Real Madrid en la Champions League. Foto: Real Madrid.

Kylian Mbappé fue la figura de la tarde gracias a su triplete, el que comenzó desde los 25′ minutos de juego. Un penal contra Franco Mastantuono fue cobrado de forma perfecta por el francés para el 0 a 1.

Hubo que esperar hasta el complemento para que el Real Madrid lograra estirar su ventaja. Fue en los 52′ cuando el delantero encaró hasta la portería y metió un picotón ante la salida del portero para el 0 a 2 con el que el Kairat se entregó.

Cuando el reloj marcaba los 73′ e iniciando la jugada, Kylian Mbappé se juntó con Arda Güler y sacó un remate al límite del área para el 0 a 3. Con ello la victoria ya se comenzaba a asegurar, pero todavía quedaba más.

Ya sobre el final del partido y sin el francés en la cancha, fueron otros los que se encargaron de aumentar el marcador. Primero fue Eduardo Camavinga en los 83′ y luego Brahim Díaz en los descuentos para sellar el 0 a 5 de la victoria.

Con este resultado, el elenco de Xabi Alonso llegó a los seis puntos y se instaló como el líder de la tabla de posiciones. Eso sí, a la espera de lo que pase con el resto de la fecha en los próximos días.

El Real Madrid se sacude de una goleada en La Liga y aplasta al Kairat en la UEFA Champions League para seguir metiendo miedo. Los Merengues buscan una campaña perfecta a nivel internacional para bajar otra estrella continental más a su enorme palmarés.

¿Cuál es el próximo partido del Real Madrid?

Real Madrid deja de lado la UEFA Champions League para enfocarse en recuperar la cima de La Liga de España. Este sábado 4 de octubre a partir de las 16:00 horas los Merengues reciben al Villarreal.

Así está el Real Madrid en la tabla de posiciones de la UEFA Champions League