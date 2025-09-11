En medio de la última fecha FIFA, Kylian Mbappé dio una íntima entrevista a L’Equipe sobre su carrera. En ella, el delantero de Francia y Real Madrid reveló un importante desgaste mental por el mundo del fútbol e hizo una sorprendente declaración sobre si le gustaría un hijo deportista.

“Soy fatalista sobre lo que es el mundo del fútbol, pero no sobre lo que es la vida. La vida es magnífica. El fútbol es lo que es”, partió diciendo el atacante.

“Me gusta decir que las personas que van al estadio tienen la suerte de ‘solo’ venir a ver un espectáculo y no saber lo que ocurre detrás de las escenas. Honestamente, si no tuviera esta pasión, el mundo del fútbol me habría disgustado hace mucho tiempo“, confesó.

“Cuanto más dinero tienes, más problemas tienes. Algunas personas no ven que tu vida está cambiando, quieren mantener la imagen de ti cuando eras niño, cuando estabas con ellos… Pero ya no eres el mismo. Tienes responsabilidades, compromisos, un trabajo, cuentas que rendir”, sumó.

Mbappé hace sorprendente revelación

En ese sentido, Kylian Mbappé hizo otra revelación que impactó. Hablando de sus planes familiares, comentó: “Ojalá tener un hijo que odie el fútbol. Jamás le recomendaría que entrase en este mundo”.

También se refirió a que “por desgracia, incluso mis amistades son examinadas con lupa… Alguien con quien sales, si ya no lo vemos, nos decimos: ‘Bueno, ¿por qué ya no está?’”. En todo caso, dejó claro que “estar cansado no significa que ya no ames lo que haces”.