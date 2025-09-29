Cada partido que pasa Alexis Sánchez demuestra su capacidad en Sevilla y este domingo volvió a ser clave, ahora en la victoria ante Rayo Vallecano por la Liga de España.

El chileno fue titular por primera vez en la tienda andaluza y ayudó en la victoria por 1-0 en Vallecas, debido a que inició la jugada que terminó en el gol de Akor Adams.

Alexis ya le tapó la boca a los hinchas sevillanos que criticaron su fichaje por su edad, porque ha sido clave en los últimos tres goles del conjunto de Nervión.

Columnista apunta al puesto que debe tener Alexis en Sevilla

Alexis Sánchez empezó jugando como delantero por la derecha y en el segundo tiempo se cargó a la izquierda, durante la victoria ante Rayo Vallecano.

El puesto del chileno es tema de debate en España, y el columnista Francisco José Ortega le dio un consejo al DT de los albirrojos, Matías Almeyda, porque en Diario de Sevilla habló de la posición del delantero.

“Alexis Sánchez: Debe tener menos campo, pero es clave“, señala en el apartado donde analiza al tocopillano.

Matías Almeyda debe definir la posición de Alexis Sánchez. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

“Sería mucho mejor si su radio de acción fuera menor, si tuviera que recorrer menos metros en esfuerzos de intensidad máxima, como dice Almeyda. Teniendo más el balón, él es más efectivo y la prueba es que interviene en todas las acciones de gol. Él proyecta a José Ángel“, aseguró.

Alexis Sánchez se ganó una camiseta de titular y espera ser de la partida este sábado, ante su ex equipo, FC Barcelona.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs FC Barcelona por la Liga de España?

El partido de Sevilla vs FC Barcelona por la Liga de España se jugará este sábado 4 de octubre, a partir de las 11:15 horas de Chile, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.