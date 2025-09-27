Es tendencia:
Rayo Vallecano vs. Sevilla: Dónde y a qué hora ver a Alexis Sánchez y Gabriel Suazo por La Liga

Este domingo el Sevilla de los chilenos visita al Rayo Vallecano por la jornada 7 de la Liga de España.

Por Franco Abatte

Alexis Sánchez vuelve a la acción junto al Sevilla por la Liga de España.
Alexis Sánchez vuelve a la acción junto al Sevilla por la Liga de España.

Nuevo fin de semana, nueva fecha del fútbol en España. Este domingo continúa la acción de la jornada 7 de La Liga con un partidazo en el Estadio de Vallecas entre Rayo Vallecano y el Sevilla de los chilenos, Sánchez y Suazo.

Encuentro donde los “Blanquirrojos” buscarán volver al triunfo tras su dura derrota entre semana ante el Villarreal por 1-2 y que los dejó en la zona media del certamen con apenas 7 puntos.

Almeyda para este encuentro de visitante volvería darle una mala noticia a Alexis Sánchez, esto porque según informan los medios hispanos, el “Maravilla” partirá nuevamente desde la banca y deberá esperar su oportunidad ¿Qué pasa con ‘Gaby’ Suazo? Los mismos medios añaden que el ex albo y Toulouse sí será de la partida.

A punta de goles: El exigente entrenamiento de Alexis Sánchez que asombra a todo Sevilla

A punta de goles: El exigente entrenamiento de Alexis Sánchez que asombra a todo Sevilla

Probables XI del Rayo Vallecano y Sevilla:

  • Rayo Vallecano
    • Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss y Chavarría; Valentín, Unai López; Isi, Pedro Díaz y Álvaro García; De Frutos.
  • Sevilla
    • Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Castrín, Gabriel Suazo; Mendy, Agoumé; Vargas, Ejuke, Isaac.

¿Cuándo y a qué hora juegan Rayo vs. Sevilla?

Rayo Vallecano enfrenta al Sevilla de Alexis Sánchez y ‘Gaby’ Suazo este domingo 28 de septiembre a partir de las 09:00 AM horas de Chile en el Estadio de Vallecas.

Alexis Sánchez vuelve a la acción con el Sevilla por la fecha 7 de la Liga de España. (Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

¿Dónde ver por TV o STREAMING a Alexis Sánchez?

¿Dónde ver por TV o STREAMING a Alexis Sánchez?

El partido entre Rayo Vallecano y Sevilla por la Liga de España volverá a ser transmitido por la señal de TV de ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN
VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
ENTEL: 212 (HD)
CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
TU VES: 508 (HD)
ZAPPING: 90 (HD)

¿& la transmisión ONLINE? Tal como ocurre habitualmente, este partido va EN VIVO y de forma exclusiva por la plataforma Disney+, en sus planes Estándar o Premium.

Tabla de posiciones de la Liga de España:

