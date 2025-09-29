Es un hecho que tanto Gabriel Suazo como Alexis Sánchez cayeron prácticamente de pie en el Sevilla, donde se erigieron rápidamente como dos jugadores muy importantes. Sobre todo el lateral izquierdo formado en las inferiores de Colo Colo, quien fue nombrado capitán de la Roja en el cierre de las Eliminatorias.

Suazo también disfrutó de portar el brazalete sevillista en su brazo. Una muestra gráfica de la trascendencia que tiene el ex carrilero zurdo del Toulouse de la Ligue 1 en Francia. Tras vencer al Rayo Vallecano, el “12” celebró esta difícil victoria. “Sabemos que no fue nuestro mejor partido, pero mostramos actitud en todo momento”, dijo.

Y dejó varios mensajes con el tenor del referente que va de camino a ser. “Pusimos los huevos, actitud, coraje y corazón. Eso va a caracterizar al Sevilla. Podemos jugar bien o mal un partido, pero la actitud y los huevos van a estar siempre”, manifestó Suazinho en Vallecas.

Gabriel Suazo enfrenta a Fran Pérez del Rayo Vallecano. (Florencia Tan Jun/Getty Images).

“Muy feliz por mis compañeros y cómo me recibieron, es como si hubiese jugado acá toda la vida. La afición me entrega cariño cada vez que me ve. Mi única manera de agradecer en la cancha es romperme el lomo. Jugarme la vida en cada partido. Eso es lo que haré”, fue la garantía que entregó Gabi Suazo.

Y añadió que “puedo jugar bien o mal, pero la actitud y mis huevos estarán siempre” luego de esta victoria por 1-0 ante el Rayito, que fue superior en la primera parte, pero sufrió el postrero gol del nigeriano Akor Adams a pase de José Ángel Carmona. Una jugada que inició Alexis Sánchez con un gran toque de calidad.

Gabriel Suazo aleona al Sevilla ante el Barcelona: “Deseamos esas dos victorias”

El siguiente desafío del Sevilla será durísimo y Gabriel Suazo lo tiene claro, pero también piensa que el equipo está capacitado para lograr una cadena de resultado positivo. “Estamos deseando esas dos victorias seguidas”, manifestó el zurdo.

Gabriel Suazo fue capitán de Chile ante Uruguay y Brasil. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Sobre todo los tres puntos en casa. Es lo que más queremos. Estamos trabajando al máximo para que eso llegue, más pronto que tarde llegará. Todos juntos llevaremos al Sevilla donde tiene que estar: arriba”, se juramentó Gabi Suazo, consciente de que el rival venidero es el puntero de la tabla.

Sí, nada menos que el Barcelona, club que tuvo a Alexis Sánchez durante tres temporadas. Con el Maravilla, Suazinho tiene una sociedad muy pulida. “Hemos jugado durante muchos años. Es un tremendo jugador que entiende el fútbol de una manera increíble”, elogió el “12” sevillista, que ya se ganó el corazón de varios fanáticos en Nervión.

