El Sevilla tuvo que luchar hasta el último respiro para vencer al Rayo Vallecano en un duelo que contó con Gabriel Suazo y su compatriota chileno Alexis Sánchez como parte de la oncena estelar que Matías Almeyda dispuso en Madrid. Durante el primer tiempo, el cuadro local tuvo contra las cuerdas al andaluz.

Así lo hizo saber también el capitán sevillista, un defensor brasileño que apareció cuando más apremiaba el rival para mantener el cero en el pórtico defendido por el griego Odysseas Vlachodimos. “Fue un partido difícil, nosotros sabemos sufrir”, dijo Marçao.

“Las cosas salieron como queríamos, son tres puntos muy importantes”, agregó el brasileño con mucha felicidad por haber logrado el objetivo en Vallecas. Por cierto, reveló que en el cuadro de Nervión tenían perfectamente claro que habría que pasar zozobras ante el Rayito.

Gabriel Suazo enfrenta la marca de Fran Pérez en la visita al Rayo Vallecano. (Florencia Tan Jun/Getty Images).

Y que estaban aptos para eso. “Nosotros hablamos mucho, tenemos que estar atentos a las marcas y los espacios. Creo que hoy la defensa hizo un partido top. Con Ody, César (Azpilicueta), Gabi (Suazo), Fabi (Cardoso), (José Ángel) Carmona. Tenemos que seguir así”, alentó el portador del brazalete del equipo.

Capitán del Sevilla aplaude a Gabriel Suazo y al equipo ante el Rayo

Marçao sabe que Gabriel Suazo ha tenido un muy buen comienzo en el Sevilla, aunque también admitió que no fue fácil mostrar lo mejor ante el Rayo Vallecano. “En la primera parte estuvimos muy atrás y ese es nuestro juego”, dijo el defensor de 29 años.

Gabriel Suazo enfrenta la marca del rumano Ratiu del Rayo Vallecano. (Florencia Tan Jun/Getty Images).

“Queríamos estar cerca de la portería rival y eso cambió. Nos pusimos mucho más adelante en el segundo tiempo. Creo que la mentalidad marca todo”, manifestó el oriundo de Londrina, quien arribó al Sevilla desde el Galatasaray de Turquía en julio de 2022 a cambio de 13 millones de euros.

El entrenador argentino Matías Almeyda ha sido clave, según la visión del brasileño. “Tiene una mentalidad ganadora, de mucha lucha. Entonces él transmite eso a sus jugadores. Cuando habla con nosotros lo hace de la vida, no de fútbol. Creo que los jugadores creen más en sí mismos. Los cambios se notan”, manifestó Marçao sobre el inicio sevillista que hace soñar con pelear en la parte alta de la tabla.

Así va el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 2025-2026

Sevilla se ubica en el 9° lugar de la tabla en La Liga al cabo de siete partidos disputados.