Gabriel Suazo muestra el camino como todo un líder en Sevilla: “Siempre peleamos hasta…”

Sevilla tenía una dura visita ante Rayo Vallecano por la séptima fecha de la Liga de España, la que sacó adelante en los minutos finales y ganó por 1-0.

En el cuadro andaluz fueron titulares los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, quienes jugaron a gran nivel en Vallecas.

Uno de los líderes en la tienda sevillana es el lateral derecho nacional, quien habló tras la victoria y señaló que pese a no jugar bien, valora el esfuerzo y el resultado final conseguido.

Las palabras del líder Gabriel Suazo en Sevilla

Gabriel Suazo alzó la voz tras la victoria de Sevilla y argumentó que la lograron gracias a la garra que pusieron en el terreno de juego.

“Si bien no fue nuestro mejor partido, y es la verdad, y somos autocríticos con eso, pero nunca tiramos el partido, siempre peleamos hasta el final, con corazón, con garra, y hay partidos que se ganan así, quizás no con tanto fútbol, sí con esa actitud que va a caracterizar al Sevilla toda la temporada“, dijo el ex Colo Colo.

“Los tres puntos valen igual, y estoy convencido que lo que estamos consiguiendo fuera, más pronto que tarde va a llegar en casa también, así que muy feliz por el equipo, por la actitud sobre todo, y tenemos que seguir mejorando en el fútbol”, agregó.

Para finalizar, Gabriel Suazo valoró el cometido del arquero griego Odysseas Vlachodimos, quien fue una de las grandes figuras en la victoria de Sevilla ante Rayo Vallecano.

“La verdad que también el partido pasa por él, por todas las atajadas que tuvo, de muy buen nivel, y de todo el equipo en general, que se peló el lomo, como decimos nosotros, para poder ganar el partido”, cerró.

