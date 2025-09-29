Alexis Sánchez no sólo fue titular en el Rayo Vallecano, pues también fue clave en la jugada que dio la victoria que el Sevilla festejó a domicilio casi sobre el final del encuentro. El chileno apareció con un toque de calidad para aclarar una jugada que terminó en gol.

El artillero histórico de la selección chilena habilitó a su compañero José Ángel Carmona con un pase englobado que desarticuló a toda la defensa del Rayito. Con un preciso pase hacia atrás, el carrilero derecho encontró al nigeriano Akor Adams, quien con un fuerte remate venció al portero argentino Augusto Batalla.

A pesar de que el DT del Sevilla, Matías Almeyda, aplaudió al rival, en la interna del Rayo quedó un sabor amargo. Por esa acción que terminó en la conquista del africano. “Merecemos tener más puntos, pero eso no va a elevar mi estándar de calidad”, dijo el entrenador Iñigo Pérez.

Iñigo Pérez, el entrenador del Rayo Vallecano. (Florencia Tan Jun/Getty Images).

“¿Qué hemos hecho mal hoy? En el gol por ejemplo, es un golpeo largo. Hay una primera disputa que no ganamos. Puede suceder, pero los retornos no son buenos. Ellos nos hacen un gol con un disparo a puerta”, aseguró Pérez para describir la acción que les costó el partido a sus pupilos.

Con decepción, por supuesto. “En vez de mirar eso, todas las cosas buenas, debemos ver que sólo ha sido una acción. Pero tampoco debe ocurrir. Se dice eso sabiendo que va a ocurrir, pero que a los jugadores les tengo que decir que no pasará”, fue el complejo escenario que expuso Iñigo Pérez.

Entrenador del Rayo queda nocaut por la gran jugada de Alexis Sánchez

Al DT del Rayo Vallecano no le gustó nada que Alexis Sánchez pudiera recibir tan solo para tomar la mejor decisión posible en la jugada del gol que anotó el Sevilla en Madrid. Ese tanto de Adams dejó con apenas cinco puntos al cuadro blanquirrojo en la tabla de posiciones.

Un ítem que Iñigo Pérez no puede perder de vista. “Si buscamos la perfección, que no existe, podemos llegar a la excelencia del año pasado. Entonces iremos por este camino, ojalá aumentemos el nivel de acierto y podamos adelantarnos algún día, tener diferencia de dos goles y poder celebrar”, manifestó el DT.

Alexis Sánchez festeja junto a Akor Adams y Gerard Fernández. (Florencia Tan Jun/Getty Images).

Por cierto, dejó clarísimo el dolor que hay en el vestuario tras esta derrota prácticamente a última hora. “Mi cabeza está en el gol recibido. Hay muchísimos aspectos positivos desde que empezamos La Liga, incluido este partido. Es adivinable el sentimiento de todos. Perder duele y hay que aceptarlo, pero veo unión, cariño y afecto”, sentenció Iñigo Pérez, que ahora debe afinar detalles para el debut en la fase grupal de la Conference League. Una gran chance para cambiar la dinámica.

Así va el Rayo Vallecano en la tabla de posiciones de La Liga 2025-2026

Rayo Vallecano cosecha apenas cinco puntos en siete partidos disputados y se ubica en el 15° lugar, peligrosamente cerca del descenso directo.

