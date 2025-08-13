Se confirma la hecatombe para Gabriel Suazo en Sevilla y queda su fichaje en el aire: “Habrá jugadores…”

La Liga de España arranca este fin de semana y el gran exponente del fútbol chileno en la cancha es Gabriel Suazo, quien fichó por Sevilla.

El formado en Colo Colo es una de las tantas caras nuevas del cuadro andaluz, sin embargo, no podrá jugar en el estreno del certamen español ante Athletic Bilbao, debido a una potente razón.

Sevilla vive una crisis financiera y no puede inscribir a ningún jugador nuevo, debido a que necesita liberar masa salarial para anotar a sus fichajes, situación por la que Gabriel Suazo no podrá jugar en San Mamés.

Gabriel Suazo no puede jugar en Sevilla

La situación del equipo de Nervión es dramática, porque pese a que el director deportivo del club, Antonio Cordón, le intente bajar el perfil, lo cierto es que Matías Almeyda tendrá que alinear a muchos juveniles en el estreno de la Liga.

“¿Las inscripciones? Nos queda todavía para el domingo, miro al 1 de septiembre que es donde realmente está el final de todo, seguimos trabajando, todo es muy voluble y dinámico y puede cambiar por días, estamos en un momento donde las cosas pueden suceder de forma muy rápida pero nos quedan 15 días”, señaló Cordón.

“Iremos a San Mamés con lo que haga falta, jugarán once contra once y vamos muy ilusionados, con chicos de la cantera y con lo que sea necesario, trabajamos para poder llegar con un buen equipo a San Mamés y al siguiente partido”, agregó.

Pese al tenso momento, Cordón explica que están confiados: “estamos tranquilos, no es una tragedia, el míster está tranquilo, hablamos todos los días con él y sabíamos tanto él como yo las circunstancias, se podía dar de esta forma y hasta el cierre de mercado habrá jugadores que no serán inscritos”.

Por ahora Gabriel Suazo tendrá que ver desde lejos el esperado debut de Sevilla en la Liga de España, que será este domingo a partir de las 13:30 horas de Chile ante Athletic Bilbao.

