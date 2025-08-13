Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
España

Se confirma la hecatombe para Gabriel Suazo en Sevilla y queda su fichaje en el aire: “Habrá jugadores…”

El equipo andaluz no puede inscribir al chileno y a sus otros fichajes, por lo que tendrá que jugar con muchos juveniles en La Liga.

Por Carlos Silva Rojas

Gabriel Suazo jugando por Sevilla.
© Getty ImagesGabriel Suazo jugando por Sevilla.

La Liga de España arranca este fin de semana y el gran exponente del fútbol chileno en la cancha es Gabriel Suazo, quien fichó por Sevilla.

El formado en Colo Colo es una de las tantas caras nuevas del cuadro andaluz, sin embargo, no podrá jugar en el estreno del certamen español ante Athletic Bilbao, debido a una potente razón.

Sevilla vive una crisis financiera y no puede inscribir a ningún jugador nuevo, debido a que necesita liberar masa salarial para anotar a sus fichajes, situación por la que Gabriel Suazo no podrá jugar en San Mamés.

La enorme diferencia entre lo que recibía Gabriel Suazo en el Toulouse y lo que gana ahora en Sevilla

ver también

La enorme diferencia entre lo que recibía Gabriel Suazo en el Toulouse y lo que gana ahora en Sevilla

Gabriel Suazo no puede jugar en Sevilla

La situación del equipo de Nervión es dramática, porque pese a que el director deportivo del club, Antonio Cordón, le intente bajar el perfil, lo cierto es que Matías Almeyda tendrá que alinear a muchos juveniles en el estreno de la Liga.

¿Las inscripciones? Nos queda todavía para el domingo, miro al 1 de septiembre que es donde realmente está el final de todo, seguimos trabajando, todo es muy voluble y dinámico y puede cambiar por días, estamos en un momento donde las cosas pueden suceder de forma muy rápida pero nos quedan 15 días”, señaló Cordón.

Gabriel Suazo no puede jugar oficialmente por Sevilla. (Photo by Christof Koepsel/Getty Images)

Gabriel Suazo no puede jugar oficialmente por Sevilla. (Photo by Christof Koepsel/Getty Images)

Publicidad

“Iremos a San Mamés con lo que haga falta, jugarán once contra once y vamos muy ilusionados, con chicos de la cantera y con lo que sea necesario, trabajamos para poder llegar con un buen equipo a San Mamés y al siguiente partido”, agregó.

Pese al tenso momento, Cordón explica que están confiados: “estamos tranquilos, no es una tragedia, el míster está tranquilo, hablamos todos los días con él y sabíamos tanto él como yo las circunstancias, se podía dar de esta forma y hasta el cierre de mercado habrá jugadores que no serán inscritos”.

Por ahora Gabriel Suazo tendrá que ver desde lejos el esperado debut de Sevilla en la Liga de España, que será este domingo a partir de las 13:30 horas de Chile ante Athletic Bilbao.

Publicidad
Referente de la nueva selección chilena le da inesperado espaldarazo a Nico Córdova: “Fue uno de los DT que más me…”

ver también

Referente de la nueva selección chilena le da inesperado espaldarazo a Nico Córdova: “Fue uno de los DT que más me…”

Lee también
Sufre Manuel Pellegrini: el "chileno" que está a un paso de irse de Betis
Internacional

Sufre Manuel Pellegrini: el "chileno" que está a un paso de irse de Betis

Eterno rival de Bravo en Barcelona provoca polémica como capitán
Internacional

Eterno rival de Bravo en Barcelona provoca polémica como capitán

La nueva joya del fútbol español le manda un recado a Pellegrini
Internacional

La nueva joya del fútbol español le manda un recado a Pellegrini

El plantel de Colo Colo respalda a Almirón: "Tiene la experiencia"
Colo Colo

El plantel de Colo Colo respalda a Almirón: "Tiene la experiencia"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo