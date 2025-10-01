La selección chilena Sub 20 sigue procesando la dura derrota por 2-0 ante Japón en su segundo partido en el mundial de la categoría. Los dirigidos por Nicolás Córdova fueron superados en todas las líneas en el Estadio Nacional y quedaron con tarea pensando en la clasificación a octavos.

Justamente el principal apuntado tras esta derrota es el DT del equipo, quien pese a los dos años de trabajo con estos jugadores, no ha podido sacarle un rendimiento que le permita competir a este nivel.

Uno que tuvo duras palabras al respecto fue Marcelo Vega, quien en su calidad de comentarista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports le dedicó duras palabras a Córdova por su cometido.

ver también Experto lanza desolador análisis de la selección chilena Sub 20 tras la derrota ante Japón: “Es una foto de nuestro…”

La críticas de Marcelo Vega a Nicolás Córdova

El ex volante afirmó que “cuando uno dice ‘hay que correr’, sí , pero lo más fácil es correr, pero ¿y jugar? Uno vio cómo jugó Japón, con pases entrelíneas y eso es un trabajo. También corren igual que Chile, pero juega de otra forma, juega mejor y se han preparado de otra forma”.

Nicolás Córdova no ha podido hacer brillar a la selección chilena Sub 20. | Foto: Photosport.

“A mí me preocupa lo de Nicolás Córdova, porque muchas veces hablamos antes de, pero también tenemos que mostrar algo. Esto para lo que viene después en la selección. Por eso yo dije no hay que obligarlo a ser campeón”

Publicidad

Publicidad

“¿Qué es lo que me queda a mí? Que el equipo no compite. No estamos compitiendo bien, eso es preocupante, porque no tenemos elementos. Hoy así es muy difícil de poder hacer una análisis a futuro de qué jugador podemos llevar”, concluyó.

ver también Golpe a Chile: Emiliano Ramos sufre lesión de gravedad y se pierde el resto del Mundial Sub 20

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena Sub 20?

La Rojita regresará a la acción este viernes 3 de octubre cuando desde las 20:00 horas enfrente a Egipto en el Estadio Nacional. Este encuentro será válido por la tercera jornada del grupo A.