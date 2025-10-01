La selección chilena Sub 20 recibió un duro mazazo al caer por 2-0 ante Japón en su segundo partido en el mundial de la categoría. El equipo de Nicolás Córdova fue superado en todas las líneas en el Estadio Nacional y quedó con tarea pensando en la última jornada buscando la clasificación a octavos.

Lamentablemente la rojita mostró el mismo fútbol cansino que se vio en el debut ante Nueva Zelanda. Sin embargo, la envergadura del rival de turno cambió todo, haciendo que se paguen demasiado caro los errores.

Además, la falta de gol vuelve a complicar todo, con un equipo que es incapaz de generar real peligro en el arco contrario. Esto fue analizado por el periodista Danilo Díaz, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio aseguró que esto se trata de una foto del triste presente del fútbol chileno.

ver también Revelan el motivo por el que la figura de la Roja no está rindiendo en el Mundial Sub 20: “No le hizo…”

La falta de gol de la Roja Sub 20

“Esta es una selección chilena de hoy. Es la foto del fútbol chileno. Hace seis partidos que la selección no hace un gol, desde el la goleada sobre Panamá a inicios de año. En las Eliminatorias apenas hicimos un gol como visitantes”, declaró Díaz.

En ese sentido, el periodista sostuvo que “Chile mereció perder, pero si empataba nadie decía nada, porque tuvo cuatro opciones más o menos claras. Este equipo no tiene gol, no tiene pegada y no tiene definición”.

La selección chilena Sub 20 quedó con tarea pensando en el último partido del grupo y en su opción de clasificar. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

“No sé si Damián Pizarro soluciona esto. Quizás sería una buena referencia, pero tampoco es un delantero que haga goles”, agregó.

Para cerrar, el Tenor del Pueblo aseguró que “los temas de fondo están ahí. La ausencia de Iván Román en la defensa también está pasando la cuenta, porque es tiempista, tiene juego aérea y liderazgo”.

ver también Guarello recuerda a un crack de la Sub 20 que se perdió: “Que se haya ido por el copete, por la quita de drogas…”

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena Sub 20?

La Rojita volverá a la acción este viernes 3 de octubre cuando desde las 20:00 horas enfrente a Egipto en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la tercera jornada del grupo A.

Publicidad