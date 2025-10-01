Una noche para el olvido se registró en el Estadio Nacional. La selección chilena no pudo superar a Japón y cayó por 2-0. Lo que además hipoteca las opciones de quedar como primero del grupo A y hasta pone en riesgo la clasificación a octavos de final en el Mundial Sub 20.

Por lo que ahora todo se define este viernes 3 de septiembre. La Roja está obligada a sumar ante Egipto y deberá esperar lo que ocurra entre su similar de Japón y Nueva Zelanda, para conocer su posición en el grupo.

“Tenemos que salir a tratar de ganar. Se juegan dos años de trabajo. Pero lo importante es preparar bien el equipo para el viernes, y que los jugadores estén en las mejores condiciones”, confesó Nicolás Córdova tras el pitazo final.

Sin embargo, los ánimos no fueron de los mejores en el Estadio Nacional. Lo que se reflejó en la zona mixta, que ya hace varias jornadas ha generado molestia entre los trabajadores de comunicación. Esto porque por decisión de la FIFA ya no hay conferencia de prensa, y prácticamente los jugadores y DT deben pasar por un tipo de pasillo, y así declarar ante los medios acreditados.

El conflicto en Zona Mixta

El tema es que el espacio es reducido y esto implica una lucha cuerpo a cuerpo para lograr tener la atención de los protagonistas. Lo que este martes provocó un altercado que pudo terminar de la peor forma.

“Hay muchos periodistas, hubo un altercado importante y debió intervenir la gente de la FIFA para calmar los ánimos. El espacio es poco para muchos periodistas, son cerca de 50 personas en un espacio acotado, eso genera empujones y discusiones. Pudo pasar a mayores“, detallaron en Radio Cooperativa tras lo registrado durante la noche del martes.

Es que en dicho espacio se registró una fuerte disputa entre camarógrafos y periodistas, ya que hubo varios cruces por tener la mejor imagen y lograr poner el micrófono para captar de mejor forma la declaración de los protagonistas. Los ánimos se caldearon y hubo fuertes gritos entre los involucrados. Incluso se pasó a llevar a colegas periodistas, lo que fue repudiado por la prensa presente en el sector.

Tal como se indicó, personal de comunicación de la FIFA rápidamente abordó el problema y hasta advirtió a los involucrados que no respetaban el espacio de sus compañeros. Tras ello, finalmente se llegó a acuerdo para que los jugadores pasaran por todos los sectores y así entregar declaraciones a los medios presentes. Pero esto no logró alivianar el enojo de los encargados de prensa que ya han soportado por varias jornadas está inédita medida.