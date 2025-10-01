Es tendencia:
¿Dónde se ve mejor? El particular cambio que se asombra en la transmisión del Mundial Sub 20 en Chile

El tiro de cámara ha sido destacado por los hinchas ya que le da una nueva panorámica a los duelos del torneo que se disputa en el país.

Por Felipe Pavez Farías

La comparación entre las transmisiones de Chile y la Liga de Primera
El Mundial Sub 20 se realiza en el país y se ha transformado en la cita que ha paralizado el mundo fútbol. El torneo que se disputa en Chile reune a las mejores selecciones de la categoría y luchan por el título del campeón. 

Pero la competición que se disputa en el país ha contado con un particular detalle que ha cautivado a los hinchas. Es que desde el extranjero ya se aplaudió la inversión en los estadios y canchas para este Mundial. Incluso algunos recalcan que supera a lo realizado por Argentina en 2023

La calculadora de siempre: los resultados que necesita Chile para clasificar a octavos del Mundial Sub 20

Así las cosas, también hay un particular detalle que ha cautivado especialmente en los partidos de Chile. Esto porque al hacer de local en el Estadio Nacional se aprecia un tiro de cámara distinto al que se utiliza cuando clubes, como Universidad de Chile, hacen de local en el recinto de Ñuñoa. 

Según pudo averiguar Redgol, esto se debe a una importante modificación en la ubicación que tienen las cámaras. Para los partidos de Chile en el Estadio Nacional se pidió transmitir desde el techo, pero desde la FIFA no accedieron a dicha petición y se decidió sacar tribunas VIP de Pacífico para el tiro de cámara.

Lo que ha recibido una buena acogida de los hinchas ya que tienen otro campo de visión. Incluso ha sido parte del reclamo de los fanáticos que han hecho la petición a TNT Sports para que haga dicho cambio y así aportar a la mejor imagen de la Liga de Primera

¿Quién transmite a Chile en el Mundial Sub 20?

El Mundial Sub 20 en Chile se transmite por Chilevisión y sus plataformas digitales. Además se suma DSports y la aplicación DGO que permite seguir los partidos vía streaming. 

El próximo partido de la Roja será ante Egipto este viernes 3 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. El equipo de Nicolás Córdova necesita sumar para soñar con los octavos de final. Una nueva derrota pondría en la cuerda floja al equipo y hasta podría quedar eliminado en primera fase.  

