“No se nota el trabajo”: Vero Bianchi lapidaria con la Roja y apunta a Nico Córdova

La selección chilena tropezó en el Mundial Sub 20. El equipo dirigido por Nicolás Córdova cayó ante Japón por 2-0 en el Estadio Nacional y ahora se complica la clasificación a octavos de final.

El equipo nacional se vio superado por el elenco nipón, que fue sólido en defensa y con su rapidez logró complicar cada vez que encaró hacia el arco de Sebastián Mella. Por lo que ahora todo se definirá el viernes contra Egipto el próximo viernes 3 de octubre.

Baja presentación que lamentó Vero Bianchi en la edición de Todos Somos Técnicos. La periodista de TNT Sports fue lapidaria y lamentó lo que ha sido este Mundial de Chile tras sus primeros dos partidos.

“No se ha notado un trabajo”, lanzó fuerte y clara al abordar este torneo de Nicolás Córdova. “No se ha visto una idea ante Nueva Zelanda ni ante Japón. Me llama la atención que no se vea trabajo. Dos años para preparar esto es mucho tiempo”, recalcó apesadumbrada por el futuro del equipo nacional.

Incluso detalló la gran diferencia que hay entre Chile y las otras selecciones que disputan el Mundial. Lo que llamó la preocupación de Bianchi que hasta reconoció que el equipo nacional parece de una categoría inferior.

“Hay una diferencia abismal con las otras selecciones. Hay equipos que parecen adultas y Chile una Sub 15. No parecen de la misma categoría. A Chile le tocó un grupo abordable, porque sino la historia sería otra”, sentenció.

¿Cuándo juega Chile en el Mundial Sub 20?

Este viernes 3 de octubre se disputará la tercera fecha del grupo A. Chile se mide ante Egipto a las 20:00 horas. Al mismo tiempo, se disputará el Nueva Zelanda vs Japón. Lo que será determinante, ya que la Roja necesita sumar y esperar lo que pase con sus rivales para conocer en qué posición termina.

Aunque también una nueva derrota podría ser fatal, ya que por diferencia de goles dejaría al equipo nacional eliminado en la primera fase. Lo que además haría tambalear el proceso de Nicolás Córdova.

