En Egipto están desolados con la participación del seleccionado del Nilo en el Mundial Sub 20 de Chile 2025. “Los Pequeños Faraones” registran cero puntos tras dos partidos con derrotas ante Japón (2-0) y Nueva Zelanda (2-1).

Y así lo grafica la prensa del país africano. El diario Al-Masry Al-Youm de El Cairo calificó el desempeño de su selección como “una participación desastrosa“, agregando que “estos resultados dificultan las posibilidades de Egipto de avanzar a octavos de final“.

Sin embargo, el mismo medio rescata que “Egipto necesita ganar la tercera y última ronda contra la selección chilena por más de un gol de lo que Nueva Zelanda pierda contra Japón”, una mínima opción para clasificar.

ver también Increíble: a la Roja le conviene clasificar como mejor tercero en vez de segundo en el Mundial Sub 20

Egipto a espera del rayo de esperanza contra Chile

Asimismo, Youm7 publica que “la victoria de Japón sobre Chile en el Mundial Sub 20 de la FIFA da a Egipto un rayo de esperanza de clasificar a la segunda ronda“.

Egipto y una desastrosa participación en el Mundial Sub 20: se aferran a un “rayo de esperanza” contra Chile.

Complementan que “la selección egipcia sub 20 debe vencer a Chile por un margen de más de un gol, siempre que Nueva Zelanda pierda ante Japón. En ese caso, tres equipos estarán empatados en puntos, y la diferencia de goles será el factor decisivo. Esto podría dar a Egipto el segundo puesto y la clasificación a la siguiente ronda del Mundial”.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que Japón lidera la zona con 6 puntos (+4), seguido de Nueva Zelanda (3, 0), Chile (3, -1) y Egipto (0, -3).

ver también Capitán de Japón en el Mundial sub 20 revela que se enamoró de Chile y el Estadio Nacional: “Me encanta la…”

Por la tercera y última fecha del Grupo A del Mundial Sub 20, la selección chilena enfrentará a Egipto, mientras Japón intentará llegar a octavos de final con canasta completa frente a Nueva Zelanda.