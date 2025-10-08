Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Eliminatorias

Mundial 2026 suma un nuevo clasificado de África: Jugará su cuarta copa de la historia

El continente negro ya suma tres de los 10 representantes que tendrá en la cita planetaria que se jugará en Norteamérica.

Por Alfonso Zúñiga

El Mundial 2026 ya cuenta con 19 equipos clasificados.
© Getty ImagesEl Mundial 2026 ya cuenta con 19 equipos clasificados.

Mientras en Sudamérica ya tenemos a los seis equipos que clasificaron directamente para el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, en el resto del planeta comienzan a definirse las plazas restantes para el evento.

Hasta el momento, ya son 15 países los que consiguieron su pase a la cita planetaria, sumándose a la triada de organizadores que recibirán los más de 100 encuentros en junio y julio del próximo año. A ellos, debemos sumar esta jornada uno más, proveniente desde África.

FIFA impone a Sudáfrica castigo de tres puntos y peligra su clasificación al Mundial 2026

ver también

FIFA impone a Sudáfrica castigo de tres puntos y peligra su clasificación al Mundial 2026

El 19° equipo clasificado para el Mundial 2026

Por la novena y penúltima fecha del Grupo A en la Confederación Africana de Fútbol (CAF), se enfrentaban en Marruecos las escuadras de Yibuti y Egipto, donde una victoria de los Faraones, les clasificaba directamente para el certamen.

La presión no les pesó. Con un doblete de su máxima figura, Mohamed Salah (14′, 84′), más la anotación de Ibrahim Adel (8′), se llevaron la victoria por un categórico 3-0 y se convirtieron en el tercer equipo de África que se mete en el Mundial 2026, sumándose a Marruecos y Túnez.

Será la cuarta ocasión en la historia de Egipto que jugará una Copa del Mundo. Su debut absoluto fue en Italia 1934, donde perdió por 4-2 ante Hungría en partido único. Luego participó en Italia 1990 y Rusia 2018, donde no logró superar la fase de grupos.

Los equipos que ya están en la Copa del Mundo

ORGANIZADORES

  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
Publicidad

CONMEBOL

  • Argentina
  • Uruguay
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Brasil
  • Colombia

ASIA

  • Japón
  • Irán
  • Uzbekistán
  • Corea del Sur
  • Jordania
  • Australia

ÁFRICA

  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
Publicidad

OCEANÍA

  • Nueva Zelanda

Mientras que los equipos que lograron su lugar para el repechaje intercontinental para el Mundial 2026 son:

  • Nueva Caledonia (Oceanía)
  • Bolivia (Sudamérica)
Publicidad
Tweet placeholder
Lee también
Trionda aterriza en Chile: adidas presenta el balón oficial de la Copa del Mundo 2026
Sponsored

Trionda aterriza en Chile: adidas presenta el balón oficial de la Copa del Mundo 2026

Cuatro colores y extraños cascos: FIFA presenta la pelota del Mundial 2026
Internacional

Cuatro colores y extraños cascos: FIFA presenta la pelota del Mundial 2026

FIFA le para los carros a Donald Trump tras amenaza al Mundial 2026
Internacional

FIFA le para los carros a Donald Trump tras amenaza al Mundial 2026

Festeja U. de Chile: figura clave podría volver a jugar ante Palestino
U de Chile

Festeja U. de Chile: figura clave podría volver a jugar ante Palestino

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo