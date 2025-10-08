Mientras en Sudamérica ya tenemos a los seis equipos que clasificaron directamente para el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, en el resto del planeta comienzan a definirse las plazas restantes para el evento.
Hasta el momento, ya son 15 países los que consiguieron su pase a la cita planetaria, sumándose a la triada de organizadores que recibirán los más de 100 encuentros en junio y julio del próximo año. A ellos, debemos sumar esta jornada uno más, proveniente desde África.
ver también
FIFA impone a Sudáfrica castigo de tres puntos y peligra su clasificación al Mundial 2026
El 19° equipo clasificado para el Mundial 2026
Por la novena y penúltima fecha del Grupo A en la Confederación Africana de Fútbol (CAF), se enfrentaban en Marruecos las escuadras de Yibuti y Egipto, donde una victoria de los Faraones, les clasificaba directamente para el certamen.
La presión no les pesó. Con un doblete de su máxima figura, Mohamed Salah (14′, 84′), más la anotación de Ibrahim Adel (8′), se llevaron la victoria por un categórico 3-0 y se convirtieron en el tercer equipo de África que se mete en el Mundial 2026, sumándose a Marruecos y Túnez.
Será la cuarta ocasión en la historia de Egipto que jugará una Copa del Mundo. Su debut absoluto fue en Italia 1934, donde perdió por 4-2 ante Hungría en partido único. Luego participó en Italia 1990 y Rusia 2018, donde no logró superar la fase de grupos.
Los equipos que ya están en la Copa del Mundo
ORGANIZADORES
- Estados Unidos
- Canadá
- México
CONMEBOL
- Argentina
- Uruguay
- Ecuador
- Paraguay
- Brasil
- Colombia
ASIA
- Japón
- Irán
- Uzbekistán
- Corea del Sur
- Jordania
- Australia
ÁFRICA
- Marruecos
- Túnez
- Egipto
OCEANÍA
- Nueva Zelanda
Mientras que los equipos que lograron su lugar para el repechaje intercontinental para el Mundial 2026 son:
- Nueva Caledonia (Oceanía)
- Bolivia (Sudamérica)