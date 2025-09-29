Un error gigantesco puede costarle la clasificación al Mundial 2026 a Sudáfrica. Esto debido a que alinearon indebidamente a un jugador en el partido ante Lesoto que vencieron por 3-0 como visitante, por lo que se le dio por perdido por 3-0 por parte de la FIFA.

El responsable es el jugador Teboho Mokoena, que estaba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Un error infantil que puede ser costoso para Sudáfrica.

El comunicado de la FIFA

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha sancionado a la Federación Sudafricana de Fútbol (SAFA) por alineación indebida del jugador Teboho Mokoena en el partido que Sudáfrica y Lesoto disputaron el 21 de marzo de 2025, correspondiente a la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Esto ha provocado el incumplimiento del art. 19 del Código Disciplinario de la FIFA y del art. 14 del Reglamento de la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por lo tanto, a raíz de esta alineación indebida, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha declarado la derrota de la selección de Sudáfrica en dicho partido por 0-3.

Teboho Mokoena jugó en Sudáfrica a pesar de estar suspendido

Asimismo, la SAFA deberá abonar una multa de 10.000 CHF a la FIFA (12.500 dólares), y Teboho Mokoena ha recibido una advertencia.

Publicidad

Publicidad

La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha notificado hoy a las partes. En virtud de lo estipulado en las disposiciones pertinentes del Código Disciplinario de la FIFA, disponen de diez días para solicitar la decisión fundamentada, que se publicará en legal.fifa.com en caso de que se solicite. La decisión sobre la derrota del partido se puede recurrir ante la Comisión de Apelación de la FIFA”.

ver también FIFA suspendió a la federación de Malasia y a siete futbolistas: Uno estuvo “listo” en la U

¿Cómo queda Sudáfrica en las eliminatorias?

Sudáfrica participa en el Grupo C de las eliminatorias, en el que solamente el primero clasifica directamente al Mundial del 2026. El segundo va a playoffs.

Iba primero con 17 puntos, con tres de ventaja sobre Benín, a falta de la última fecha doble para dirimir al clasificado.

Publicidad

Publicidad

El problema es que con la resta de tres puntos quedan ambos con 14 unidades, pero Benín queda primero por diferencia de gol: tiene +4 y Sudáfrica baja a +2.

En octubre Sudáfrica termina ante Zimbawe y Ruanda, mientras que Benín chocará contra Ruanda y Nigeria.