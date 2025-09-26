Corría inicios de año y la Universidad de Chile buscaba desesperadamente a un referente de área, en ese contexto donde apareció el nombre de Rodrigo Holgado, delantero argentino con pasado en Chile jugando en clubes como Coquimbo Unido, Audax Italiano y Curicó Unido.

El delantero fue seguido por los azules en anteriores mercados y tanto el 2024 como el 2025 estuvo prácticamente listo en el CDA, sin embargo, al último momento desistió y finalmente continuó su carrera en América de Cali, elenco que acaba de recibir un duro balde de agua fría por “culpa” del goleador.

Así es, porque en junio de 2025 se confirmó su convocatoria con la Selección de fútbol de Malasia debido a la ascendencia de una de sus abuelas. Incluso tuvo su debut goleador el 10 de junio en la victoria 4-0 sobre la Selección de Vietnam.

No obstante, apenas meses después de haber sido convocado, la FIFA anunció un duro castigo para él y otros seis jugadores de la selección asiática , además de un aún más severo castigo a la Federación de Malasia.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció la suspensión por un período de un año de todas las actividades relacionadas con el fútbol para siete futbolistas nacionalizados por ese país, por infracciones vinculadas a falsificación documental en el marco de las Eliminatorias de la Copa Asiática 2027.

En el documento se menciona a Rodrigo Holgado , junto a otros jugadores nacionalizados como Facundo Garcés, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal y Héctor Hevel.

Rodrigo Holgado estuvo a punto de llegar a la U y ahora no podrá jugar por un año al fútbol profesional. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

Por si fuera poco, el ente rector del fútbol agregó una multa de 350.000 francos suizos (unos 421 millones de pesos chilenos) impuesta a la Asociación de Fútbol de Malasia (FAM),además de una sanción a los futbolistas de 2.000 francos suizos(unos 2.4 millones de pesos chilenos), además de cumplir la suspensión de un año.

Adicionalmente, la FIFA trasladó al Tribunal de Fútbol la decisión final de la elegibilidad de los jugadores para representar a Malasia. Ahora, la Federación como los sancionados disponen de diez días para solicitar la resolución y con ello apelar ante la Comisión de Apelación.

