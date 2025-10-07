Polémica total en torno a Rodrigo Holgado, destacado artillero del fútbol chileno que se cansó de hacer goles en equipos como Coquimbo, Audax Italiano y Curicó Unido.

El ahora hombre del América de Cali recibió duro castigo de un año suspendido para jugar. ¿La razón? Falsificación de documentos para acreditar vínculo familiar y así poder jugar para Malasia bajo nacionalización.

Holgado fue sancionado junto a otros jugadores como Facundo Garcés, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal y Héctor Hevel. Además, deberán pagar 2.000 francos suizos (unos 2.140 euros) cada uno, según reveló EFE.

Así pillaron a Rodrigo Holgado en la FIFA

Rodrigo Holgado estará un año castigado sin jugar tras ser acusado de falsificar documentos y así poder jugar por la selección de Malasia. Desde la FIFA desclasificaron detalles del dictamen.

Todo salió a la luz el pasado 10 de junio de 2025 en un duelo entre Malasia y Vietnam, rumbo a la Copa Asiática de Arabia Saudita 2027. Ahí, el delantero goleador en el fútbol chileno anotó uno de los goles del triunfo 4-0.

Pero tras eso, la FIFA recibió una denuncia que cuestionaba la elegibilidad de jugadores que actuaron por Malasia. Por eso, rápidamente hicieron la investigación y entregaron detalles sobre el caso del delantero que quiso U de Chile.

Rodrigo Holgado en Coquimbo /Photosport

“En el caso del abuelo de Rodrigo Holgado, Omar Eli, se presentaron papeles indicando que nació en George Town, en Malasia; pero se descubrió que verdaderamente nació en Caseros, Argentina”, dice el escrito.

