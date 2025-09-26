Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Sanción FIFA

La drástica medida de América de Cali tras dura sanción a Rodrigo Holgado: “Cómo se presta…”

El delantero trasandino, y que estuvo a detalles de llegar a la U, sufrió una fuerte sanción de la FIFA por falsificación de documentos.

Por Felipe Pavez Farías

Holgado arriesga estar un año sin poder jugar
© Getty ImagesHolgado arriesga estar un año sin poder jugar

Un remezón de aquellos dejó la FIFA. Es que la máxima autoridad del fútbol sancionó a la selección de Malasia por integrar a siete jugadores con documentación falsa. Lo que afectó directamente a Rodrigo Holgado

El delantero trasandino, que destacó en Chile en clubes como Audax Italiano y Coquimbo Unido, figura en la lista de los futbolistas implicados en el polémico caso. La primera sanción indica que no podrá jugar por un año. 

FIFA suspendió a la federación de Malasia y a siete futbolistas: Uno estuvo “listo” en la U

ver también

FIFA suspendió a la federación de Malasia y a siete futbolistas: Uno estuvo “listo” en la U

Pero el delantero que sonó en Universidad de Chile en el mercado de fichajes, además deberá pagar el monto de dos mil francos suizos. Lo que genera un dolor de cabeza de aquellos en América de Cali, que es su actual club. 

¿Qué pasó con Rodrigo Holgado?

El delantero trasandino estuvo a detalles de sumarse al Romántico Viajero, pero finalmente decidió quedarse en Colombia. Para ello, América de Cali pagó 800 mil dólares y con contrato hasta finales del 2026.

Sin embargo, está sanción de la FIFA cambia completamente el panorama para el argentino que se nacionalizó para jugar por Malasia. El periodista Leonel Cerrudo indicó que ahora Holgado y sus abogados tienen 10 días para apelar a dicho sanción. 

Aseguran que Rodrigo Holgado deja tirada a U de Chile: se mantendrá en el fútbol colombiano

ver también

Aseguran que Rodrigo Holgado deja tirada a U de Chile: se mantendrá en el fútbol colombiano

Desde el entorno del jugador se ha recalcado que “todos los documentos son oficiales”. Pero en el América decidieron tomar cartas en el asunto y se confirmó que no volverá a jugar hasta tener claridad del tema. 

Publicidad

Es una baja recontar importante. Se pierde un jugador por una situación que se pudo evitar. Cómo un jugador se presta para este tipo de situaciones “, agregó el comunicador. Por lo que Holgado ya quedó descartado para el duelo de este domingo ante Envigado por la liga local.

Tweet placeholder
Lee también
El aviso de la Embajada de Argentina para hinchas que vengan a Chile
Internacional

El aviso de la Embajada de Argentina para hinchas que vengan a Chile

Se formó en Colo Colo, jugó un Mundial Sub 20 y el fútbol lo decepcionó
Chile

Se formó en Colo Colo, jugó un Mundial Sub 20 y el fútbol lo decepcionó

¿Dónde y a qué hora ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid por La Liga?
Internacional

¿Dónde y a qué hora ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid por La Liga?

Formación confirmada de Colo Colo ante el colista Deportes Iquique
Colo Colo

Formación confirmada de Colo Colo ante el colista Deportes Iquique

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo