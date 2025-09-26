Un remezón de aquellos dejó la FIFA. Es que la máxima autoridad del fútbol sancionó a la selección de Malasia por integrar a siete jugadores con documentación falsa. Lo que afectó directamente a Rodrigo Holgado.

El delantero trasandino, que destacó en Chile en clubes como Audax Italiano y Coquimbo Unido, figura en la lista de los futbolistas implicados en el polémico caso. La primera sanción indica que no podrá jugar por un año.

Pero el delantero que sonó en Universidad de Chile en el mercado de fichajes, además deberá pagar el monto de dos mil francos suizos. Lo que genera un dolor de cabeza de aquellos en América de Cali, que es su actual club.

¿Qué pasó con Rodrigo Holgado?

El delantero trasandino estuvo a detalles de sumarse al Romántico Viajero, pero finalmente decidió quedarse en Colombia. Para ello, América de Cali pagó 800 mil dólares y con contrato hasta finales del 2026.

Sin embargo, está sanción de la FIFA cambia completamente el panorama para el argentino que se nacionalizó para jugar por Malasia. El periodista Leonel Cerrudo indicó que ahora Holgado y sus abogados tienen 10 días para apelar a dicho sanción.

Desde el entorno del jugador se ha recalcado que “todos los documentos son oficiales”. Pero en el América decidieron tomar cartas en el asunto y se confirmó que no volverá a jugar hasta tener claridad del tema.

“Es una baja recontar importante. Se pierde un jugador por una situación que se pudo evitar. Cómo un jugador se presta para este tipo de situaciones “, agregó el comunicador. Por lo que Holgado ya quedó descartado para el duelo de este domingo ante Envigado por la liga local.