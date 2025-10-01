El defensa y capitán de la selección de Japón sub 20, Rion Ichihara, es todo un personaje y su personalidad ya lo hizo uno de los jugadores favoritos de los hinchas nacionales en medio de la Copa del Mundo Sub 20 de Chile 2025. Incluso a pesar de anotarle a la selección chilena.

Antes el nipón había llamado la atención al ser consultado por el fanatismo de Javier Altamirano por el animé, especialmente por Jujutsu Kaisen y Naruto, respondiendo con carisma, amable y humilde.

Tras la victoria japonesa contra La Roja este pasado martes, con un gol del propio Ichihara, el defensa reveló que es fanático de un histórico crack de la generación dorada de la selección chilena, pero no sería lo único.

Es que Rion Ichihara además aseguró que se enamoró de Chile y del Estadio Nacional. Y habrá sido amor a primera vista, porque los hinchas nacionales buscan al japonés para interactuar en redes sociales con el nipón.

Figura japonesa enamorado a primera vista con la atmósfera de Chile y el Nacional

“Me encanta la atmosfera aquí. Yo amo Chile, muy buen estadio“, dijo Ichihara repitiendo que “amo Chile“. Y eso que la conversación con los medios no es fácil…

Rion Ichihara celebra su gol ante La Roja, pero revela que se enamoró de Chile y del Estadio Nacional.

Al la selección japonesa se le consulta en inglés, mientras el entrevistado tiene un traductor que le entrega la pregunta en japonés para invertir el proceso en la respuesta. Así y todo el encanto y magnetismo de Ichihara con Chile se siente.

Incluso, Ichihara contó que “me han escrito muchos chilenos sobre eso del animé. Tengo que aclarar que me gusta el animé, pero no soy tan nerd de las series“.

Tanto Japón como Chile definirán el Grupo A este viernes: los asiáticos enfrentan a Nueva Zelanda y La Roja buscará volver a la victoria y clasificar a octavos de final del Mundial Sub 20 frente a Egipto.

