Mundial Sub 20

Goleador del Mundial Sub 20 revela su admiración por jugador de la Roja: “Amo a…”

Una de las grandes figuras del Mundial Sub 20 reveló su cariño por uno de los históricos de la selección chilena.

Por Andrea Petersen

Chile cayó en el Mundial Sub-20 contra Japón.
Japón pasa por un excelente momento en el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile, donde recientemente venció a la Roja por un 2 a 0, siendo Rion Ichihara, figura del cuadro asiático, quien abrió el marcador del encuentro.

El defensa, que juega en RB Omiya Ardija de la segunda división de Japón, lleva dos goles en esta cita mundialista, convirtiendo desde los 12 pasos, donde Japón se posiciona en el primer lugar de la tabla de posiciones del Grupo A.

Tras finalizado el encuentro con la roja, el jugador conversó con los medios, en donde reveló a AS su admiración por goleador de la selección chilena adulta.

Goleador del Mundial Sub-20 revela admiración por jugador chileno

En conversación con el medio nacional, Ichihara reveló que es hincha del Barcelona y que, por lo mismo, una figura de la selección adulta capturó su atención. “Amo al Barcelona y a Alexis Sánchez”, expresó.

El público abandonó antes del final: la triste imagen que hubo en el Nacional en el Chile-Japón

ver también

El público abandonó antes del final: la triste imagen que hubo en el Nacional en el Chile-Japón

Asimismo, tras vencer a la selección anfitriona del mundial a estadio lleno, señaló: “Estoy muy feliz. Fue un partido muy difícil, pero ganamos. Muchos seguidores chilenos vinieron al estadio, el ambiente es muy agradable, pero nuestro equipo ganó”.

El jugador de Japon Rion Ichihara reveló su admiración por Alexis /Photosport

En la misma línea, el jugador no oculta su sorpresa al ser uno de los goleadores del campeonato sin ser delantero. “Estoy feliz, pero soy defensa. El primer penal se lo dimos al delantero, pero el segundo… yo, yo, yo“, comentó al medio entre risas, agregando que está muy contento de participar en la importante competencia. “Quiero disfrutar de los partidos de este Mundial“.

Rion Ichihara es uno de los goleadores del Mundial Sub 20/Photosport

Así quedó la tabla del grupo A en el Mundial Sub-20

Tras la última fecha, Chile cayó 2 a 0 contra Japón, mientras que Nueva Zelanda venció a Egipto por 2 a 1. Ahora, para cerrar la primera etapa, la Roja se enfrentará a Egipto y el cuadro asiáticos, al equipo oceánico.

Así quedó la tabla del Grupo A

  • Japón: 6 puntos
  • Chile: 3 puntos
  • Nueva Zelanda: 3 puntos
  • Egipto: 0 puntos
