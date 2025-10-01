Es tendencia:
“El orgullo de papá”: la FIFA felicita a Lautaro Millán por elegir a Chile Sub 20 sobre Argentina

La figura de la Roja fue alabada por el organismo, quien le dedicó efusivo post y una extensa nota.

Por Nelson Martinez

Lautaro Millán y su gran debut en Chile.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTLautaro Millán y su gran debut en Chile.

La selección de Chile Sub 20 dejó pendiendo de un hilo su clasificación a la siguiente fase en el Mundial, tras caer 2-0 ante Japón. Ahí, de los pocos valores destacables volvió a ser Lautaro Millán.

El argentino que decidió jugar por la Roja había mostrado ya su emoción cuando debutó con un gol ante Nueva Zelanda, captando la atención de todos en Sudamérica por su nivel.

“Cuando hice el gol pensé en mi viejo, que debe estar en la casa llorando. Gracias a él estoy acá, así que se lo dedico a él”, dijo hace unos días. Precisamente, ahora la FIFA le hizo tremendo guiño al chileno de corazón.

El reconocimiento de la FIFA a Lauta Millán y Chile

Mediante sus redes sociales, la Copa Mundial de la FIFA le dedicó emotivo post a Lautaro Millán y sus días soñados con Chile Sub 20, tras haber desechado jugar por Argentina.

Lautaro Millan / Photosport

Lautaro Millan / Photosport

Millán, el orgullo de papá. Nacido en Argentina, el mediocampista ofensivo decidió representar al país de su padre“, destacó el organismo, llenando de loas al chileno/argentino.

En la nota de la FIFA sobre el talento de Chile Sub 20, destacan que “con apenas 20 años, Millán se mostró sorprendentemente tranquilo al evaluar la escena que había presenciado unos 15 minutos antes”.

En cualquier caso, a más de 1.500 kilómetros de distancia, con la imponente Cordillera de los Andes separándolos por un tiempo, había alguien que el joven centrocampista ofensivo sospechaba que estaba abrumado por la emoción”, cerraron.

