El Mundial Sub 20 de Chile empieza a tener partidos definitorios en la fase de grupos, porque este martes arrancó la segunda fecha y se dio un resultado impensado.

El Grupo A es el que componen la Roja, Japón, Nueva Zelanda y Egipto, donde el cuadro oceánico dio el golpe contra los africanos en el estadio Nacional.

Los neozelandeses, que perdieron con la selección chilena en el último minuto, sorprendieron a los egipcios y se quedaron con un triunfo por 2-1, que para ellos vale oro.

ver también El aviso de Nicolás Córdova a sus jugadores en la Roja: “Habrá que tener paciencia”

Nueva Zelanda se acerca a octavos de final con su triunfazo

Nueva Zelanda y Egipto jugaron a primera hora en el Nacional, antes del duelo de cierre entre Chile y Japón, y brindaron un lindo espectáculo.

La apertura de la cuenta fue para el cuadro árabe, que puso el primero mediante la aparición del volante Kabaka, a los 5 minutos.

Nueva Zelanda dio la sorpresa en el Nacional. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Publicidad

Pero los All White iban a dar vuelta las acciones, ya que marcaron mediante Luke Brooke-Smith (13′) y Tze-xuan Loke (16′), para sentenciar la victoria.

Nueva Zelanda iguala a Chile y Japón con tres puntos, lo que le puede dar pasajes para octavos de final, en tanto, Egipto sigue sin sumar unidades en el Mundial Sub 20.