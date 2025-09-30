Es tendencia:
Mundial Sub 20

Justo en el grupo de Chile: el resultado que sorprende a todos en el Mundial Sub 20

Un resultado inesperado se dio en la segunda fecha de la Copa del Mundo en el Grupo A, el que compone la Roja.

Por Carlos Silva Rojas

© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTNueva Zelanda sumó una victoria clave.

El Mundial Sub 20 de Chile empieza a tener partidos definitorios en la fase de grupos, porque este martes arrancó la segunda fecha y se dio un resultado impensado.

El Grupo A es el que componen la Roja, Japón, Nueva Zelanda y Egipto, donde el cuadro oceánico dio el golpe contra los africanos en el estadio Nacional.

Los neozelandeses, que perdieron con la selección chilena en el último minuto, sorprendieron a los egipcios y se quedaron con un triunfo por 2-1, que para ellos vale oro.

Nueva Zelanda se acerca a octavos de final con su triunfazo

Nueva Zelanda y Egipto jugaron a primera hora en el Nacional, antes del duelo de cierre entre Chile y Japón, y brindaron un lindo espectáculo.

La apertura de la cuenta fue para el cuadro árabe, que puso el primero mediante la aparición del volante Kabaka, a los 5 minutos.

Pero los All White iban a dar vuelta las acciones, ya que marcaron mediante Luke Brooke-Smith (13′) y Tze-xuan Loke (16′), para sentenciar la victoria.

Nueva Zelanda iguala a Chile y Japón con tres puntos, lo que le puede dar pasajes para octavos de final, en tanto, Egipto sigue sin sumar unidades en el Mundial Sub 20.

