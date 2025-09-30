Chile celebró una victoria postrera ante Nueva Zelanda en el debut del anfitrión en el Mundial Sub 20, donde el equipo de Nicolás Córdova tuvo que luchar literalmente hasta el último minuto para quedarse con esos tres puntos en el Grupo A en el impecable césped del Estadio Nacional.

Luego de la victoria frente a los oceánicos, Córdova mostró su molestoa con un periodista que le preguntó por el juego del equipo. “Yo creo que no viste el partido”, le dijo con firmeza antes de darle los números de la posesión del balón en el primer tiempo.

“A nivel de posesión es un dato equivocado. No podíamos presionar porque ellos juegan largo. Cuando intentaron jugar, tomamos la pelota e hicimos el gol. Tu pregunta encerraba una opinión errónea. Pregunten como corresponde. Después el mensaje es erróneo”, dijo con evidente molestia el DT.

Nicolás Córdova celebra con Ian Garguez el gol que le dio la victoria a Chile vs Nueva Zelanda. (Andres Pina/Photosport).

Eso lo analizó seriamente Marcelo Barticciotto, quien le dio una lección a Córdova. El comentarista de Cooperativa Deportes tuvo mucha experiencia en el fútbol profesional. Fue campeón nacional como jugador en Colo Colo. Y también ganó una estrella en el Cacique como entrenador.

Marcelo Barticciotto como entrenador de Colo Colo. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

“Yo estuve de ese lado y el que se enoja, pierde. No sacas nada positivo. Al contrario. Te saca la lucidez, la claridad para poder responder. Se notaba que estaba medio caliente por el partido”, detalló Barticciotto en el panel del citado programa.

Barticciotto le da un consejo a Córdova por su comportamiento tras la victoria de Chile en el Mundial

Lo que hizo Nicolás Córdova tras la agónica victoria de Chile en el inicio del Grupo A por el Mundial Sub 20, según Barticciotto, es un perjuicio. “Termina ganando sobre la hora, supuestamente contra el rival más accesible. Es lógico que lo vivió con una intensdidad poco común”, describió el icónico “7”.

Marcelo Barticciotto como entrenador del Audax Italiano. (CLAUDIO DIAZ / PHOTOSPORT).

“Cualquier cosa lo iba a sacar de quicio, pero se perjudica uno. Lo vas aprendiendo con la experiencia, a medida que vas dirigiendo”, manifestó Barticciotto, quien también tuvo experiencia como DT de Universidad de Concepción y de Audax Italiano.

En la interna de la Roja Sub 20, Córdova cuenta las horas para la segunda jornada del Grupo A, donde la selección chilena se medirá a Japón en el reducto deportivo más importante de nuestro país a contar de las 20 horas de este 30 de septiembre.

