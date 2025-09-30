Los días libres del plantel de Universidad de Chile también serán utilizados por los jugadores que están lesionados, de manera de recuperarlos para el 6 de octubre cuando vuelvan a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul.

Uno de los que está más complicado es Matías Sepúlveda, quien ha pasado una difícil segunda parte de la temporada, donde nuevamente los problemas físicos lo tienen con problemas.

Fue en el primer tiempo del partido ante Alianza Lima, donde la U logró la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana, cuando Sepúlveda se tuvo que retirar lesionado de la cancha.

Un segundo desgarro en dos meses tiene en alerta al cuerpo médico de los azules, quienes trabajan en poder tener cuanto antes al jugador, aunque adelantan que “lo está complicando”.

Matías Sepúlveda se lesionó en el duelo de revancha ante Aliana Lima por la Copa Sudamericana. Foto: Andres Pina/Photosport

ver también U de Chile podría tener hasta cuatro bajas para su próximo partido

¿Qué pasa con Matías Sepúlveda en la U?

Universidad de Chile necesita recuperar jugadores pensando en las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús (23 y 30 de octubre), pese a que antes chocarán contra Palestino (13 de octubre) por la Liga de Primera.

Publicidad

Publicidad

Uno de los nombres que más urge es el de Matías Sepúlveda, donde apuntan que el camino se ha visto bien oscuro con un nuevo desgarro: “Lo está complicando, porque ha tenido dos desgarros en dos meses“.

Fue el periodista Marcelo Díaz, de TNT Sports, quien contó más detalles de la situación: “A mi me decían que él tiene una hernia discal que hace que los movimientos, como hay una molestia, se vayan para un lado junto a la carga física“.

En ese sentido hay confianza de que pueda llegar a los duelos en el torneo internacional, donde es un pieza clave para el funcionamiento del equipo de Gustavo Álvarez.

Publicidad

Publicidad