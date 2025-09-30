Universidad de Chile se encuentra con una semana de vacaciones, donde recién volverán a los entrenamientos para el 6 de octubre, de la mano del técnico Gustavo Álvarez en el Centro Deportivo Azul.

Los azules quedaron en libertad luego del empate ante Deportes La Serena, que los condenó en la pelea por el título de la Liga de Primera, donde ahora su principal objetivo estará en las semifinales de la Copa Sudamericana.

Pero cuando regresen a jugar, el primer partido será ante Palestino, por la fecha 24 del torneo, donde todavía no está programado dónde recibirá la U al cuadro árabe.

Lo que sí saben los azules es que tendrán importantes bajas por dos jugadores suspendidos, además de dos lesionados que intentarán recuperar en estos días de para.

Fabián Hormazábal fue expulsado en el duelo ante La Serena. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

¿Quiénes son las bajas de U de Chile?

Universidad de Chile mira el próximo compromiso agendado para el fin de semana del 19 de octubre, cuando deban enfrentar a Palestino por la Liga de Primera.

Esto, justo antes de la llave de semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús (23 y 30 de octubre), por lo que serán días claves para los objetivos de los azules en la temporada.

Para el duelo ante los árabes tiene dos bajas confirmadas, que son Franco Calderón y Fabián Hormazábal, donde ambos pagarán fechas de castigo dictadas por el Tribunal de Disciplina.

Las otras dos dudas serán Marcelo Díaz y Matías Sepúlveda, quienes se recuperan de desgarros que deben ir evaluando, aunque se espera que para esa fecha ya puedan estar entrenando con sus compañeros.

