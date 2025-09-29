Es tendencia:
Universidad de Chile

Confirman castigo para Fabián Hormazábal en U de Chile tras el empate contra La Serena

El lateral se perderá el próximo duelo ante Palestino, donde no fue favorable la apelación para borrarle la tarjeta amarilla.

Por Cristián Fajardo C.

El próximo partido de la U es ante Palestino el 19 de octubre.
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTEl próximo partido de la U es ante Palestino el 19 de octubre.

Universidad de Chile sigue con dolor de cabeza luego del empate 1-1 obtenido ante Deportes La Serena, por la fecha pendiente de la Liga de Primera 2025, jugado en el estadio La Portada.

Esto, porque el resultado los dejó casi fuera de la pelea por el título, donde Coquimbo Unido se encamina a ser el nuevo monarca del fútbol chileno, donde los azules miran de lejos.

Pero no fue el único hecho que marcó a la U esta triste tarde en La Serena, porque también sufrieron la expulsión de Fabián Hormazábal, donde se había asegurado que los azules apelarían la segunda amarilla que le significó la expulsión.

En ese sentido, aseguran que no esto no llegó a buen puerto, donde la U se quedará con una fecha de castigo de parte del Tribunal de Disciplina para el lateral ex O’Higgins y Deportes La Serena.

Fabián Hormazábal recibió doble amarilla contra La Serena y se fue expulsado. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

¿Cuántas fechas de castigo para Fabián Hormazábal en la U?

Según informó la radio ADN, Fabián Hormazábal se perderá una fecha en Universidad de Chile, por lo que no podrá estar el próximo partido ante Palestino, donde jugarán de local.

“Pese a que se esperaba que la U apelara la segunda amarilla que terminó en la expulsión, las cosas no salieron favorables para el Romántico Viajero“, explican en el citado medio.

“El lateral derecho de la selección chilena finalmente fue sancionado con una fecha de suspensión“, explican.

Si el calendario se mantiene, teniendo en cuenta de que todavía no se programa un duelo pendiente de la U vs Everton, por ahora, el castigo será ante Palestino, donde también está fuera Franco Calderón por suspensión.

