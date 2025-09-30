Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Internacional

Almirón lo rechazó para Colo Colo, es el mejor amigo de Pavez y tiene loco al DT de Vélez: “Lo mejor del equipo”

Almirón desechó su llegada a Colo Colo, Pavez siempre lo reconoce como uno de sus mejores amigos y recibió tremendo elogio del DT del Fortín.

Por Jorge Rubio

Esteban Pavez siempre dice que este volante que no quiso Almirón es uno de sus grandes amigos.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTEsteban Pavez siempre dice que este volante que no quiso Almirón es uno de sus grandes amigos.

Jorge Almirón tuvo en sus manos la decisión del retorno de este mediocampista surgido en las inferiores de Colo Colo, un jugador que Esteban Pavez siempre marca como uno de sus dos grandes amigos dentro del fútbol. Se trata de un volante central que hizo todo para acercar posturas con el Cacique.

Pero el DT argentino prefirió la apuesta por Tomás Alarcón. Todas esas referencias son para Claudio Baeza, quien por esas cosas del fútbol terminó en Vélez Sarsfield de Argentina. Su comienzo en el Fortín fue algo tortuoso entre la adaptación y que encontraba su mejor forma física.

Conforme avanza su etapa en Liniers, el Serrucho se erige como un bastión en el mediocampo. Así quedó claro en un importante triunfo velezano. El oriundo de Los Ángeles, quien estuvo en el banco de suplentes en la llave ante Racing Club que resultó con su equipo eliminado de la Copa Libertadores, fue titular contra Atlético Tucumán.

Claudio Baeza en acción por Vélez Sarsfield de Argentina ante Cristian Medina de Estudiantes. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Claudio Baeza en acción por Vélez Sarsfield de Argentina ante Cristian Medina de Estudiantes. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Y dejó un gran partido, coronado con un pase-gol de zurda con mucho talento para su compatriota chileno Diego Valdés. Con una definición de evidente calidad técnica, el “10” tuvo su bautizo anotador con el equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto.

Publicidad

Precisamente el Mellizo apostó por Baeza debido a las complicaciones que tuvo el ex River Plate Rodrigo Aliendro. “Había estado con fiebre. Me dijo que se sentía para jugar ante Racing. Lo afectó. Se pudo entrenar algún día solo previo a este partido”, dijo el entrenador sobre su alicaído mediocampista. Luego, le tiró literalmente un camión de flores al chileno.

Vélez responde a interés desde Colo Colo por Diego Valdés: “No hay ninguna propuesta”

ver también

Vélez responde a interés desde Colo Colo por Diego Valdés: “No hay ninguna propuesta”

Baeza, el partner de Pavez que da vuelta el rechazo de Almirón para Colo Colo: ¡figura en Vélez!

Claudio Baeza siempre ha dicho que volvería feliz a Colo Colo, donde forjó un lazo de amistad irrompible con Esteban Pavez. Pero hoy en día, su foco está totalmente puesto en Vélez, que tiene una difícil misión si pretende clasificar a copas internacionales. Aunque dio un paso con esta victoria sobre Atlético Tucumán.

“Preferí contar con Baeza que estaba al 100 y no por él. Claudio lo hizo extraordinario. Creo que fue de lo mejor del equipo por carácter, juego, comportamiento específico en su función. Fue muy bueno lo que hizo”, manifestó el Mellizo Barros Schelotto.

Publicidad

El próximo escollo velezano en la Liga Profesional de Argentina será el sorpresivo puntero: Deportivo Riestra, que el pasado fin de semana derrotó a River Plate a domicilio con una participación muy destacada de Ignacio Arce, el ex golero de Unión La Calera que es figura en la máxima categoría trasandina. Aquel partido será el 6 de octubre a las 19 horas.

Lo acusaron de canchero tras ser figura ante River Plate y se defendió: “Me nace, lo disfruto, es mi show”

ver también

Lo acusaron de canchero tras ser figura ante River Plate y se defendió: “Me nace, lo disfruto, es mi show”

Lee también
Detallan por qué Vidal dejará sin jugar a Pavez en Colo Colo
Colo Colo

Detallan por qué Vidal dejará sin jugar a Pavez en Colo Colo

Ganó la Recopa con Colo Colo y entrega 5 nombres que deben irse
Colo Colo

Ganó la Recopa con Colo Colo y entrega 5 nombres que deben irse

Borghi sorprende con fuerte frase sobre el más criticado de Colo Colo
Colo Colo

Borghi sorprende con fuerte frase sobre el más criticado de Colo Colo

Campeón con Colo Colo y la UC aclara si tuvo amorío con Miss Universo
Chile

Campeón con Colo Colo y la UC aclara si tuvo amorío con Miss Universo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo