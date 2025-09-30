Jorge Almirón tuvo en sus manos la decisión del retorno de este mediocampista surgido en las inferiores de Colo Colo, un jugador que Esteban Pavez siempre marca como uno de sus dos grandes amigos dentro del fútbol. Se trata de un volante central que hizo todo para acercar posturas con el Cacique.

Pero el DT argentino prefirió la apuesta por Tomás Alarcón. Todas esas referencias son para Claudio Baeza, quien por esas cosas del fútbol terminó en Vélez Sarsfield de Argentina. Su comienzo en el Fortín fue algo tortuoso entre la adaptación y que encontraba su mejor forma física.

Conforme avanza su etapa en Liniers, el Serrucho se erige como un bastión en el mediocampo. Así quedó claro en un importante triunfo velezano. El oriundo de Los Ángeles, quien estuvo en el banco de suplentes en la llave ante Racing Club que resultó con su equipo eliminado de la Copa Libertadores, fue titular contra Atlético Tucumán.

Claudio Baeza en acción por Vélez Sarsfield de Argentina ante Cristian Medina de Estudiantes. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Y dejó un gran partido, coronado con un pase-gol de zurda con mucho talento para su compatriota chileno Diego Valdés. Con una definición de evidente calidad técnica, el “10” tuvo su bautizo anotador con el equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto.

Precisamente el Mellizo apostó por Baeza debido a las complicaciones que tuvo el ex River Plate Rodrigo Aliendro. “Había estado con fiebre. Me dijo que se sentía para jugar ante Racing. Lo afectó. Se pudo entrenar algún día solo previo a este partido”, dijo el entrenador sobre su alicaído mediocampista. Luego, le tiró literalmente un camión de flores al chileno.

Claudio Baeza siempre ha dicho que volvería feliz a Colo Colo, donde forjó un lazo de amistad irrompible con Esteban Pavez. Pero hoy en día, su foco está totalmente puesto en Vélez, que tiene una difícil misión si pretende clasificar a copas internacionales. Aunque dio un paso con esta victoria sobre Atlético Tucumán.

“Preferí contar con Baeza que estaba al 100 y no por él. Claudio lo hizo extraordinario. Creo que fue de lo mejor del equipo por carácter, juego, comportamiento específico en su función. Fue muy bueno lo que hizo”, manifestó el Mellizo Barros Schelotto.

El próximo escollo velezano en la Liga Profesional de Argentina será el sorpresivo puntero: Deportivo Riestra, que el pasado fin de semana derrotó a River Plate a domicilio con una participación muy destacada de Ignacio Arce, el ex golero de Unión La Calera que es figura en la máxima categoría trasandina. Aquel partido será el 6 de octubre a las 19 horas.