Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Ortiz evita choque con Almirón por Colo Colo y lanza declaración de principios: “Nunca dije que el cuerpo técnico anterior…”

El Tano Ortiz valoró un aspecto de Almirón en Colo Colo que un periodista cuestionó abiertamente. "Es una apreciación personal", dijo el DT.

Por Jorge Rubio

Fernando Ortiz alabó al staff liderado por Almirón.
© Photosport.Fernando Ortiz alabó al staff liderado por Almirón.

Fernando Ortiz quiso dejar para otro momento cualquier comparación en torno al trabajo de Jorge Almirón en Colo Colo. Luego de la contundente victoria ante Deportes Iquique, el Tano recibió una pregunta que valoró como una “apreciación individual”.

Le respondió al periodista Benjamín Bonhomme, quien le marcó una mejoría física en relación a lo que venían mostrando los albos. “Lo físico son apreciacianes individuales. Yo nunca dije que el cuerpo técnico anterior hizo un mal trabajo físico. Al contrario”, expuso el adiestrador tras el 4-0 sobre los Dragones Celestes.

“Siempre dije que lo habían hecho de buena manera. Ustedes pueden hacer esas observaciones, seguimos insistiendo en ciertas cosas que un equipo grande tiene que tenerlas”, agregó el ex DT del América de México, Monterrey y Santos Laguna, donde dirigió a Bruno Barticciotto.

Fernando Ortiz tuvo un buen debut liguero con Colo Colo. (Javier Torres/Photosport).

Fernando Ortiz tuvo un buen debut liguero con Colo Colo. (Javier Torres/Photosport).

Fiel a su estilo, un ferviente admirador de Ricardo Gareca como él mismo lo ha reconocido, dijo poco de lo que realmente pensaba. Al menos en ese tema, pues sí dejó claro que hay un aspecto relativo al fútbol al que no le da casi ninguna relevancia.

Publicidad

“A medida que me vayan conociendo: yo no soy amante de las estadísticas. No me gusta ver los números. Yo veo otra cosa”, manifestó Fernando Ortiz para firmar una declaración de principios en la sala de prensa del estadio Monumental. Y también para celebrar una cuenta alegre.

Detalles de la lesión que inquieta en Colo Colo: ＂Se asustó porque...＂

ver también

Detalles de la lesión que inquieta en Colo Colo: ＂Se asustó porque...＂

Ortiz aplaude a Colo Colo tras valorar el trabajo de Almirón

Fernando Ortiz levantó el pulgar para evaluar la labor de Jorge Almirón en Colo Colo y aprovechó también de aplaudir a sus dirigidos. “Me voy satisfecho con que todos van por el mismo camino”, dijo el Tano, consciente de que el equipo va por la curva de rendimiento que él espera.

“La idea que uno tiene en la cabeza se ve reflejada en el campo de juego. Esos números reflejan el trabajo de la semana, pero los protagonistas son los jugadores. Llevaron a cabo un partido pensado y trabajado en la semana”, cerró Fernando Ortiz, sin dar muchos detalles de ese plan que tiene en su mente.

Publicidad
Arturo Vidal celebró así su gol a Iquique. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Arturo Vidal celebró así su gol a Iquique. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Aunque en la cancha se pudo apreciar un equipo más directo que el de Almirón. Hubo otra diferencia sustancial también: Arturo Vidal apareció como eje del mediocampo, como volante de contención. El puesto que con el ex DT albo solía ocupar Esteban Pavez. Pero el Tano, siempre con Gareca como referente en las lides comunicacionales, suele dejar mucho de su discurso para la interpretación libre.

El orgullo de Fernando Ortiz ante el debut de Villanueva en Colo Colo: “Pocas veces se da que…”

ver también

El orgullo de Fernando Ortiz ante el debut de Villanueva en Colo Colo: “Pocas veces se da que…”

Lee también
La frase de Ortiz que delata el futuro de Isla en Colo Colo: "Siempre es..."
Colo Colo

La frase de Ortiz que delata el futuro de Isla en Colo Colo: "Siempre es..."

Video: Ortiz le saca el jugo a Colo Colo con trabajos extras tras Iquique
Colo Colo

Video: Ortiz le saca el jugo a Colo Colo con trabajos extras tras Iquique

Se ganó el puesto en Colo Colo y describe el método de Ortiz: "A todos..."
Colo Colo

Se ganó el puesto en Colo Colo y describe el método de Ortiz: "A todos..."

¡Los Cóndores van al Mundial! Chile vence a Samoa y saca pasajes
Redsport

¡Los Cóndores van al Mundial! Chile vence a Samoa y saca pasajes

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo