Fernando Ortiz quiso dejar para otro momento cualquier comparación en torno al trabajo de Jorge Almirón en Colo Colo. Luego de la contundente victoria ante Deportes Iquique, el Tano recibió una pregunta que valoró como una “apreciación individual”.

Le respondió al periodista Benjamín Bonhomme, quien le marcó una mejoría física en relación a lo que venían mostrando los albos. “Lo físico son apreciacianes individuales. Yo nunca dije que el cuerpo técnico anterior hizo un mal trabajo físico. Al contrario”, expuso el adiestrador tras el 4-0 sobre los Dragones Celestes.

“Siempre dije que lo habían hecho de buena manera. Ustedes pueden hacer esas observaciones, seguimos insistiendo en ciertas cosas que un equipo grande tiene que tenerlas”, agregó el ex DT del América de México, Monterrey y Santos Laguna, donde dirigió a Bruno Barticciotto.

Fernando Ortiz tuvo un buen debut liguero con Colo Colo. (Javier Torres/Photosport).

Fiel a su estilo, un ferviente admirador de Ricardo Gareca como él mismo lo ha reconocido, dijo poco de lo que realmente pensaba. Al menos en ese tema, pues sí dejó claro que hay un aspecto relativo al fútbol al que no le da casi ninguna relevancia.

Publicidad

Publicidad

“A medida que me vayan conociendo: yo no soy amante de las estadísticas. No me gusta ver los números. Yo veo otra cosa”, manifestó Fernando Ortiz para firmar una declaración de principios en la sala de prensa del estadio Monumental. Y también para celebrar una cuenta alegre.

ver también Detalles de la lesión que inquieta en Colo Colo: ＂Se asustó porque...＂

Ortiz aplaude a Colo Colo tras valorar el trabajo de Almirón

Fernando Ortiz levantó el pulgar para evaluar la labor de Jorge Almirón en Colo Colo y aprovechó también de aplaudir a sus dirigidos. “Me voy satisfecho con que todos van por el mismo camino”, dijo el Tano, consciente de que el equipo va por la curva de rendimiento que él espera.

“La idea que uno tiene en la cabeza se ve reflejada en el campo de juego. Esos números reflejan el trabajo de la semana, pero los protagonistas son los jugadores. Llevaron a cabo un partido pensado y trabajado en la semana”, cerró Fernando Ortiz, sin dar muchos detalles de ese plan que tiene en su mente.

Publicidad

Publicidad

Arturo Vidal celebró así su gol a Iquique. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Aunque en la cancha se pudo apreciar un equipo más directo que el de Almirón. Hubo otra diferencia sustancial también: Arturo Vidal apareció como eje del mediocampo, como volante de contención. El puesto que con el ex DT albo solía ocupar Esteban Pavez. Pero el Tano, siempre con Gareca como referente en las lides comunicacionales, suele dejar mucho de su discurso para la interpretación libre.