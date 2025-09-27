Víctor Felipe Méndez fue titular en el primer partido liguero de Fernando Ortiz como DT de Colo Colo. El “5” estuvo en el mediocampo compuesto por cuatro futbolistas que el Tano dispuso para recibir a Deportes Iquique, que recibió un expresivo 4-0 en el estadio Monumental.

El valdiviano contó poco para Jorge Almirón en la primera parte de 2025 y está decidido a revertir esa imagen en la recta final. “Con Fernando venimos trabajando hace bastantes semanas. Creo que el equipo está adquiriendo la forma en que quiere que el equipo juegue”, dijo Méndez en la zona mixta de Pedrero.

“Todos estamos identificándonos con él, es importante para nosotros”, aseguró el mediocampista surgido en las inferiores de la Unión Española, quien arribó al Cacique con un contrato hasta diciembre de 2027. A seis minutos del final, Méndez fue reemplazado por Bruno Gutiérrez.

Víctor Felipe Méndez en acción ante Deportes Iquique. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Por supuesto que recibió bien esa titularidad. “Me siento muy feliz, es algo que uno espera, para lo que uno trabaja. Desde que llegó el profe, les ha dado mucha confianza a todos. Siempre que uno entra a la cancha y puede sumar minutos es muy importante. Ahora tenemos que seguir agarrando la idea del profe”, aseguró Víctor Felipe Méndez.

Fernando Ortiz ante Deportes Iquique. (Javier Torres/Photosport)

Méndez queda chocho con la primera victoria del Colo Colo de Ortiz

Para Felipe Méndez fue importante que el Tano Ortiz permitiera el ingreso de varios jugadores que no habían gozado de muchas oportunidades en Colo Colo, como ocurrió con Bruno Gutiérrez. O con el haitiano Manley Clerveaux, además de Leandro Hernández y Tomás Alarcón.

“Feliz por los compañeros que sumaron sus primeros minutos del año, tanto Eduardo como los demás chicos. Eso es muy importante para el grupo, muy feliz por el triunfo. El objetivo de todo el grupo, la institución y dirigencia es clasificar a la copa. Pero hoy en día debemos pensar partido a partido”, aseguró Méndez.

Felipe Méndez enfrenta la marca de Marcelo Jorquera. (Dragomir Yankovic/Photosport).

El valdiviano añadió que “me siento muy bien con los chicos, juegan bien y entienden bien los movimientos. Cuando ellos tienen la pelota sé lo que tengo que ser y debemos recuperarla rápido cuando no la tenemos. Me sentí bien y los vi a todos bien”.

El estreno de Eduardo Villanueva también motivó una reflexión suya. “Siempre que debuta un jugador es muy importante pra el grupo. Me imagino la sensación que tiene en este momento. Cuando debuté, fue algo que siempre esperé, para lo que trabajé. Muy contento por Eduardo, es un chico muy profesional que siempre se entrena al 100. Y hoy lo dejó demostrado”, cerró Méndez sobre su compañero melipillano que vivió un sueño más vestido de albo.

