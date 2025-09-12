Cuando se oficializó la llegada de Fernando Ortiz a la dirección técnica de Colo Colo, de inmediato surgió la posibilidad de que el Cacique pueda amarrar su primera contratación para la temporada 2026, como es el volante Diego Valdés.

El hoy futbolista de Vélez Sarsfield compartió con el estratega albo en el América mexicano en la temporada 2023, instancia en la que el nacional mostró su mejor desempeño. Sonó muchas veces para volver, pero finalmente llegó a Argentina.

Es en ese país donde el presidente de su actual club, Fabián Berlanga, le respondió a Bolavip por la opción de que con la llegada de Ortiz a Colo Colo, esté “amarrada” la contratación de Valdés como primer refuerzo para 2026.

Vélez responde a interés de Colo Colo por Valdés

Ante la consulta de Paulo Flores por esta opción de mercado para el próximo año, el dirigente del “Fortín” fue tajante en afirmar que “no hay ninguna propuesta. No me llamó nadie, nadie habló conmigo“.

Cabe señalar que en Vélez no sólo está Diego Valdés, pues también hay varios ex Colo Colo en el plantel, uno de ellos su compatriota Claudio Baeza. Al respecto, Berlanga mostró su conformidad por tener a ambos en la institución de Liniers.

“Si, con todos, con Claudio y con Diego, estamos bien. Es cuestión de adaptarse, creo que todos tienen la jerarquía para hacerlo bien aquí”, respondió el presidente del cuadro argentino, último campeón de la Supercopa.

Diego Valdés y Fernando Ortiz durante su paso por el fútbol mexicano (Getty Images)

¿Cuándo juega el “Fortín”?

En el que podría ser el estreno oficial de Diego Valdés con la camiseta de Vélez Sarsfield, el equipo se trasladará hasta el barrio bonaerense de Parque Patricios, donde este viernes 12 de septiembre visitará a Huracán desde las 19:00 horas.

¿Cuándo juega el Cacique?

Por su parte, Colo Colo disputará este domingo 14 de septiembre la edición 2025 de la Supercopa, cuando enfrente a Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura, a partir de las 15:00 horas.

