La extraña razón por la que Sevilla “celebra” gracias a Gabriel Suazo: “Las noticias han sido…”

Sevilla logró un triunfazo el pasado fin de semana con los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez como protagonistas, quienes estuvieron en la victoria por 1-0 ante Rayo Vallecano.

Los jugadores nacionales llegaron recién esta temporada al cuadro andaluz y ya se ganaron el corazón de sus hinchas, a punta de buenas actuaciones.

El jugador que más elogios ha recibido es Suazo, de hecho, pese a haber llegado recién a Sevilla ya portó la jineta de capitán en el pasado partido ante Villarreal.

Sevilla celebra que Suazo jugará poco en la fecha FIFA

Pronto hay fecha FIFA y la selección chilena jugará sólo un partido, ante Perú en La Florida, el próximo 10 de octubre, situación que festejan en Sevilla, porque perderán por poco tiempo a Suazo.

“En esta ocasión, las noticias han sido positivas para un Matías Almeyda que no echará mucho de menos a Suazo durante esta fecha internacional“, publicó Diario de Sevilla sobre el lateral izquierdo.

“Al haber finalizado ya la clasificación para el Mundial de la Conmebol, la Roja únicamente disputará un encuentro en este parón, por lo que el lateral sevillista estaría de vuelta a una semana del choque frente al Mallorca, por lo que no debería haber problemas ni dudas sobre su titularidad en el duelo contra el combinado balear”, agregó el citado medio.

“Gabriel Suazo, que incluso se ha llegado a enfundar el brazalete de capitán este curso, es uno de los fijos para el bonaerense, por lo que recuperarlo cuanto antes se antoja vital para los planes de su entrenador”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs FC Barcelona por la Liga de España?

El partido de Sevilla vs FC Barcelona por la Liga de España se jugará este sábado 4 de octubre, a partir de las 11:15 horas de Chile, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

