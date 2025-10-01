Gabriel Suazo detalla la razón por la que Alexis Sánchez exuda clase en Sevilla: “Tiene mucha…”

Alexis Sánchez logró tapar muchas bocas en el arranque de la Liga de España, porque criticaron su llegada al Sevilla, pero con asistencias y un gol está demostrando que todavía tiene nivel para la alta competencia.

El delantero chileno en un puñado de partidos con el cuadro andaluz ya hizo más que en la temporada pasada, donde en Udinese no lo consideraron y terminó rescindiendo su contrato.

Alguien que conoce de cerca al Niño Maravilla es Gabriel Suazo, quien explicó la razón por la que el delantero está brillando en el fútbol español.

Gabriel Suazo analiza el momento de Alexis Sánchez en Sevilla

El lateral izquierdo y nuevo capitán de la selección chilena explicó las razones que tienen al atacante en un gran nivel en Sevilla, donde ya se ganó un puesto como titular.

“Yo lo veo como lo ven desde fuera, muy bien, contento, feliz, disfrutando de lo que más ama, que es jugar al fútbol. Tiene mucha hambre, y nos da eso en cada entrenamiento y en cada partido. Todos aprendemos de él, ha jugado en los mejores clubes del mundo“, dijo Suazo.

Por último, Gabriel Suazo habló de un potencial regreso de Alexis Sánchez a la Roja, el que se dará si mantiene su rendimiento en Sevilla.

“A la selección van grandes jugadores, pero lo deciden ellos. Él es un gran jugador y obviamente puede ir a la selección. Es un tremendo jugador, sigue en las grandes ligas y por qué no va a poder estar. Pero eso pasa por el seleccionador que esté”, cerró sobre el delantero.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs FC Barcelona por la Liga de España?

El partido de Sevilla vs FC Barcelona por la Liga de España se jugará este sábado 4 de octubre, a partir de las 11:15 horas de Chile, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

