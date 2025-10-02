Chile está contra las cuerdas en el Mundial Sub 20 y Nicolás Córdova busca la fórmula para derrotar a Egipto. Claro que podría quedarse con un jugador menos para el duelo.

La Roja se llenó de dudas luego de la derrota ante Japón. La selección nacional no hizo una buena presentación y tuvo poco que discutir ante los asiáticos, quienes se llevaron la victoria por 2-0. Por esta razón, en Chile nuevamente apareció la calculadora.

La baja que podría tener Chile Sub 20

Nicolás Córdova ha sido muy criticado por su trabajo en Chile Sub 20. Si bien La Roja se había quedado con la victoria en la primera fecha ante Nueva Zelanda, el rendimiento tampoco había sido bueno. El DT sabe que no puede exponerse al fracaso.

Para el encuentro ante Egipto no hay mucho margen de error y Córdova sabe que hay dos jugadores con los cuales no podrá contar: Emiliano Ramos y Matías Pérez. Ambos sufrieron un “desgarro de bíceps femoral“.

“El plazo de recuperación de ambas lesiones supera los tiempos de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025. Todos los integrantes de la Federación de Fútbol de Chile les deseamos una pronta y exitosa recuperación”, indicaron desde La Roja.

Por si fuera poco, Nico Córdova podría lamentar una tercera baja. Se trata de Nicolás Suárez, defensor de Colo Colo. Este viene arrastrando algunas molestias físicas. Tras ser titular ante Nueva Zelanda, no estuvo ante Japón y ahora corre peligro de quedar fuera ante Egipto, de acuerdo a Al Aire Libre.

Nicolás Suárez fue titular ante Nueva Zelanda. Imagen: Photosport

Chile enfrenta a Egipto en la última fecha del Grupo A. El partido será este viernes 3 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. La Roja necesita un triunfo para avanzar a cuartos de final, mientras un empate o una derrota lo obligarán a sacar la calculadora para pasar como uno de los mejores terceros.