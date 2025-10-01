La derrota de Chile ante Japón en el Mundial Sub 20 llenó de negatividad el ambiente. Sin embargo, Gonzalo Jara destacó lo hecho por uno de los jugadores de La Roja.

La selección dirigida por Nicolás Córdova cayó por 2-0 ante los asiáticos y ahora, debe buscar su clasificación a octavos de final en el último partido del Grupo A contra Egipto. Los nipones fueron muy superiores y La Roja dejó una imagen negativa en el césped del Estadio Nacional.

Gonzalo Jara rescata a un jugador de Chile Sub 20

Luego de la caída ante Japón, las críticas han llovido para el trabajo de Nicolás Córdova como técnico de Chile Sub 20 y también para sus jugadores. Pese a esto, Gonzalo Jara, bicampeón de América con La Roja, destacó a un futbolista: Agustín Arce.

“Lo saltan mucho, pero por la propuesta que le han hecho Nueva Zelanda y Japón, Chile se salta mucho el mediocampo“, comenzó explicando Jarita en Todos Somos Técnicos de TNT Sports. El ex defensor detalló que esta situación no ha permitido sacarle todo el brillo posible a Arce, aunque aseguró que igual ha logrado hacer un buen papel.

“Dentro de eso, los que menos brillan son los del medio, pero dentro de eso, ha hecho un buen Mundial“, remarcó el campeón con Colo Colo y Universidad de Chile.

Agustín Arce ha destacado para Gonzalo Jara. Imagen: Photosport

Más allá de los rendimientos individuales, Gonzalo Jara reflexionó sobre el sistema de juego de Chile. El formado en Huachipato indicó que La Roja carece de un plan B y que esto de traduce en que cuando no pueden desarrollar su fútbol, se queden sin ideas.

“Ya no nos alcanza con lo técnico, hay que imponerse físicamente, pero después está el funcionamiento y es ahí donde se queda sin ideas Chile, tiene una idea o modelo de juego, pero cuando le anulan ese modelo, ya no puede“, cerró Jara.