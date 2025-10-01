Lucas Assadi ha sido el gran protagonista de la temporada en Universidad de Chile, donde el plantel bullanguero ya está instalado en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

El volante también fue parte de un video que publicó en YouTube la U, en el ya famoso “Sin editar, donde se vio en detalle todo lo que vivieron los jugadores en la revancha contra Alianza Lima en los cuartos de final.

Junto a Javier Altamirano ocupan gran parte del video que han disfrutado los hinchas, donde se pudo ver al formado en los azules mostrando una cábala que utilizó en Coquimbo.

“Quiero darle las gracias a Javier Altamirano porque me compró unos bóxer de Naruto, muchas gracias”, fue el mensaje que destapó una gran verdad en Assadi, que incluso los mostró en cámara.

Lucas Assadi agradeció en cámara a Javier Altamirano por su nueva cábala en la U, donde después cumplió con un gol. Foto: U de Chile.

¿Cuál es la cábala de Lucas Assadi en U de Chile?

No todo es concentración dentro de la interna de Universidad de Chile, por lo que también hay momentos de relajo, como los que se vieron en un nuevo video publicado por el cuadro azul.

En las imágenes se puede ver una interacción de Lucas Assadi quien muestra los calzoncillos que le regaló Javier Altamirano, que fueron una especie de cábala en la revancha contra Alianza Lima donde ambos marcaron para el triunfo por 2-1.

“Los voy a ocupar, voy hacer un gol y los voy a mostrar”, decía antes del partido Lucas Assadi, donde muestra el bóxer de tonalidad naranja.

Por su parte, Altamirano confirmó el regalo para su compañero, donde destacó un importante detalle a la hora de jugar, por la comodidad: “No son de algodón, son térmicos para los partidos”.

