Lucas Assadi se ha transformado en la principal figura de una U de Chile que ilusiona a sus hinchas a nivel internacional. El 10 ha sido el pilar de la presente temporada en el Romántico Viajero, pero este domingo no pudo hacer nada para evitar un revés.

El mediocampista ingresó desde el banquillo en el empate 1 a 1 ante Deportes La Serena, en una situación que muchos no entendieron. Cuando todos lo esperaban desde el arranque por lo importante que eran los 3 puntos, Gustavo Álvarez decidió dejarlo en la banca y de inmediato se encendieron las alarmas.

Es por ello que luego del partido el propio jugador decidió sacar la voz para lanzar una frase que dejó muy preocupados a sus hinchas. Y es que tras la llave con Alianza Lima en Copa Sudamericana, su cuerpo le pasó la cuenta.

Lucas Assadi, de las disculpas a confirmar problemas físicos en la U

Mucha sorpresa causo en los hinchas de la U el ver a Lucas Assadi en la banca ante Deportes La Serena. El 10 estuvo sentado en lo que para algunos era descanso, pero lo cierto es que iba más allá.

Lucas Assadi no llegó en buenas condiciones al partido de la U con Deportes La Serena. Foto: Photosport.

El jugador habló luego del encuentro en el Estadio La Portada y aprovechó de explicar por qué pidió perdón en el recinto. “Primero que todo, me quise acercar para pedir disculpas a la hinchada de Serena“.

¿La razón? Según explicó el propio 10 “me puse a pelear allá al otro lado, y creo que no soy un jugador así. Prefiero pedirle disculpas al tiro y eso más que nada, solo pedirle disculpas“.

Más tarde, Lucas Assadi reveló el motivo por el que fue a la banca y asustó a los hinchas. “Bien en lo personal, me sentí bien hoy día. Vengo con una molestia en el hombro, que ahí la he ido trabajando la semana. Pero hoy día tenía menos dolor y me sentí súper bien“.

En el elenco estudiantil buscarán aprovechar el parón por el Mundial Sub 20 para recuperar a todos los jugadores que vienen con molestias. Esto, con la idea de llegar lo mejor posible a la recta final en la que quieren pelear la Copa Sudamericana.

Lucas Assadi tendrá descanso para poder ponerse a todo en lo físico y así seguir ayudando a la U. El volante ha sido clave y no quiere que su cuerpo le impida estar en un momento clave de la temporada.

¿Cuáles son los números de Lucas Assadi esta temporada?

Tras su actuación ante Deportes La Serena, Lucas Assadi llegó a los 28 partidos oficiales con la U esta temporada. En ellos ha aportado con 11 goles y 6 asistencias en los 1.615 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Lucas Assadi busca recuperarse al 100% para lo que será el próximo partido de la U en la Liga de Primera. El Romántico Viajero vuelve a la acción el 19 de octubre cuando reciba a Palestino con horario por definir.

