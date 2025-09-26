Bichi Borghi se rinde ante este jugador de U. de Chile: “Da tranquilidad”

U. de Chile cumplió la tarea y se quedó con la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana. Con goles de Lucas Assadi y Javier Altamirano, los azules superaron a Alianza Lima en el Sánchez Rumoroso y mantienen vivo el sueño de una segunda copa internacional en sus vitrinas.

Assadi, que hace unos meses vivía un momento bastante distinto en el Romántico Viajero, abrió la cuenta cuando el marcador apenas llegaba a los cinco minutos. El 10 azul, ahora máximo artillero de los laicos en el torneo, alcanzó así su quinta anotación en la Sudamericana.

El buen presente del seleccionado nacional viene siendo clave para la campaña internacional y fue destacado por Bichi Borghi. En Picado TV, el nuevo programa en el que participa, el ex DT de Colo Colo se mostró feliz por la campaña de la U y llenó de elogios a Lucas Assadi.

“Es muy buena noticia, no solamente por la U, sino por el fútbol chileno en general. Que un equipo que se meta en estas instancias es muy bueno. Se sufrió mucho después del gol de ellos, no pudo manejar el partido todo el encuentro, pero se ganó y feliz por la U”, dijo.

Lucas Assadi fue el mejor de U. de Chile, dice Bichi Borghi | Photosport

Bichi Borghi se rinde ante Lucas Assadi en U. de Chile

“¿La figura? Lucas Assadi, no hay duda. Ese arranque que tuvo para el primer gol y su definición es perfecta, el arquero se estira cuál largo es y no llega a cubrir ese balón bien cruzado. Assadi fue el que le dio tranquilidad a la U“, destacó Bichi Borghi.

El futbolista, por su lado, manifestó: “Estoy muy contento, ya llevo varios goles en esta copa y todo me suma para seguir subiendo mi nivel y mi confianza“.