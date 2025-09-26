U. de Chile superó a Alianza Lima y se quedó con los pasajes a las semifinales de la Copa Sudamericana. Tras el empate sin goles en la ida, Lucas Assadi y Javier Altamirano encontraron las redes para guiar a los azules al triunfo y clasificación en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Cuando apenas había comenzado el encuentro, Assadi abrió la cuenta tras aprovechar un pase profundo y meterse al área de Alianza Lima. Más tarde, contó: “Estoy muy contento, ya llevo varios goles en esta copa y todo me suma para seguir subiendo mi nivel y mi confianza“.

Efectivamente, el joven talento azul se convirtió en el máximo artillero de la U en la presente edición de la Copa Sudamericana al alcanzar su quinto tanto.

Pero su historia era bastante distinta hace unos meses, donde parecía no convencer a Gustavo Álvarez y hasta quedó fuera de varios partidos. Algunos incluso le aconsejaron un préstamo para buscar los minutos que no estaba obteniendo en la U, pero Lucas Assadi dio vuelta su situación y hay un aspecto clave detrás de su tremendo momento.

La clave detrás del tremendo momento de Lucas Assadi

Hace unas semanas, Lucas Assadi mencionó que el trabajo con su psicólogo deportivo fue clave para revertir su situación en U. de Chile. “Me ha ayudado mucho, se llama Alexi Ponce. Todas las semanas trabajo con él y ha sido un gran aporte de mi rendimiento”, explicó.

Por su lado, el profesional comentó: “Trabajar con un deportista con las condiciones físicas, técnicas y tácticas de Lucas es muy fácil, porque él tiene un punto de partida muy alto en su trabajo“.

“Nos tocó comenzar en un momento en que él sentía que había una situación que tenía que superar. Muchas veces les decimos a los deportistas que entiendan su situación y que vean cómo solucionan un problema, porque ellos no tienen que dar problemas, tienen que dar soluciones. El problema, en el caso del fútbol, el deportista tiene que ‘pasárselo’ al entrenador“, complementó Alexi Ponce.