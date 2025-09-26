Lucas Assadi fue uno de los héroes de U de Chile en la victoria ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana. El 10 azul anotó el primer tanto que llevó a los azules a la semifinal continental.

Hoy, el jugador oriundo de Puente Alto pasa por un gran momento, donde este jueves se convierte en el máximo artillero de la U en la presente edición de la otra mitad de la gloria.

Pero el joven talento azul vive hoy el otro lado de la moneda. Hasta hace solo unos meses la historia era bastante distinta, donde parecía no convencer del todo a Gustavo Álvarez.

Incluso, a tal punto llegó todo que quedó fuera de varios partidos y algunos de ellos clave, como el Clásico Universitario, donde muchos se sentaron a su lado y le aconsejaron buscar un préstamo.

Así era el oscuro panorama de Lucas Assadi hace solo unos meses

El 3 de mayo, U de Chile disputó el Clásico Universitario en el Estadio Nacional, y que terminó en victoria azul ante Universidad Católica. Para ese duelo, Lucas Assadi no aparecía ni en las cómicas.

Al llegar al recinto de Ñuñoa habló con los medios de comunicación y rompió el silencio. Sus palabras ahora resuenan al día de hoy en su buen momento.

“El equipo ha andado súper bien, los chiquillos se han mantenido súper bien, invictos en la Copa Libertadores… así que en estos momentos nos toca apoyar desde afuera. Y peleando para meterme en el equipo nuevamente”, expresó el volante.

Luego, reconoció que estaba en sus planes marcharse de la U. “En su momento tuve las opciones de irme. Lo hablé con Gustavo, lo hablé con la dirigencia. Como dije, tengo ganas de jugar“, agregó a los medios ese 3 de mayo.

El panorama de Lucas Assadi cambió en solo unos meses. De cortado e incluso con chances de jugar en otro club, a brillar y ser héroe de U de Chile. Foto: Photosport.

Finalmente, Lucas Assadi reconocía que su motivación era volver a las citaciones y pelear un lugar en la oncena inicial de U de Chile. “No sé si es un proceso, no sé si la palabra es tranquilo, pero sí estoy motivado para meterme en la citación primero y después en el equipo“, cerraba.

