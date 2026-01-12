Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

U de Chile explica qué pasa con el fichaje de Juan Martín Lucero: “Avanzamos en conversaciones”

Manuel Mayo confirmó que van por un tercer goleador, pero que las conversaciones han estado complicadas.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Juan Martín Lucero todavía negocia su salida del Fortaleza.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTJuan Martín Lucero todavía negocia su salida del Fortaleza.

Universidad de Chile confirma que siguen adelante en el mercado de fichajes de la temporada 2026, donde la idea es tener otro goleador entre sus filas con la mira puesta en Juan Martín Lucero.

Con la presentación en sociedad esta jornada de Octavio Rivero, los azules sumaron al uruguayo con Eduardo Vargas, por lo que mantienen la postura de remodelar la delantera.

En ese sentido, fue el propio director deportivo quien aseguró que irían por dos o tres nombres para el ataque, cosa que ya han cumplido, por lo que falta cerrar el último.

Si bien no quiso referirse eventualmente al jugador que busca su salida de Fortaleza, asegura que las conversaciones avanzan y que en las próximas horas habrá novedades.

La U sigue a la espera de Juan Martín Lucero. Foto: Felipe Zanca/Photosport

La U sigue a la espera de Juan Martín Lucero. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Adelantan el día en que Juan Martín Lucero llega a Chile para firmar en la U: “Me decían…”

ver también

Adelantan el día en que Juan Martín Lucero llega a Chile para firmar en la U: “Me decían…”

La U espera esta semana por Lucero

Fue el director deportivo de Universidad de Chile, Manuel Mayo, quien puso sobre la mesa un nuevo delantero para el cuadro de Paqui Meneghini, sin nombrar a Juan Martín Lucero.

Publicidad

“Dije que serían dos o tres, ya tenemos a dos, acá presentamos a uno no de los mejores 9 de Sudamérica y tenemos la esperanza de un tercero”, explicó Mayo en conferencia.

“Ya he explicado lo difícil que es negociar por delanteros de esta jerarquía, hubo mucha inversión, tiempo y ganas. Cualquiera que llegue, ojalá que esté lo antes posible, no es tan trivial este tipo de delanteros y buscamos características para que se complementen entre sí, avanzamos en conversaciones”, detalló.

En Brasil explican el tremendo lío de Lucero que demora su llegada a U. de Chile

ver también

En Brasil explican el tremendo lío de Lucero que demora su llegada a U. de Chile

Revisa sus declaraciones:

Publicidad
Lee también
Mayo responde por la salida de Fernández: "Cuando hablamos con el DT..."
U de Chile

Mayo responde por la salida de Fernández: "Cuando hablamos con el DT..."

Fernández filtra round de Azul Azul con Paqui tras su adiós de la U
U de Chile

Fernández filtra round de Azul Azul con Paqui tras su adiós de la U

Además de Vargas: aclaran cuántos delanteros llegarán a la U 2026
U de Chile

Además de Vargas: aclaran cuántos delanteros llegarán a la U 2026

El "Nuevo León": Conoce a los 15 refuerzos de Concepción para 2026
Campeonato Nacional

El "Nuevo León": Conoce a los 15 refuerzos de Concepción para 2026

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo