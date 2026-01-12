Universidad de Chile confirma que siguen adelante en el mercado de fichajes de la temporada 2026, donde la idea es tener otro goleador entre sus filas con la mira puesta en Juan Martín Lucero.

Con la presentación en sociedad esta jornada de Octavio Rivero, los azules sumaron al uruguayo con Eduardo Vargas, por lo que mantienen la postura de remodelar la delantera.

En ese sentido, fue el propio director deportivo quien aseguró que irían por dos o tres nombres para el ataque, cosa que ya han cumplido, por lo que falta cerrar el último.

Si bien no quiso referirse eventualmente al jugador que busca su salida de Fortaleza, asegura que las conversaciones avanzan y que en las próximas horas habrá novedades.

La U sigue a la espera de Juan Martín Lucero. Foto: Felipe Zanca/Photosport

La U espera esta semana por Lucero

Fue el director deportivo de Universidad de Chile, Manuel Mayo, quien puso sobre la mesa un nuevo delantero para el cuadro de Paqui Meneghini, sin nombrar a Juan Martín Lucero.

“Dije que serían dos o tres, ya tenemos a dos, acá presentamos a uno no de los mejores 9 de Sudamérica y tenemos la esperanza de un tercero”, explicó Mayo en conferencia.

“Ya he explicado lo difícil que es negociar por delanteros de esta jerarquía, hubo mucha inversión, tiempo y ganas. Cualquiera que llegue, ojalá que esté lo antes posible, no es tan trivial este tipo de delanteros y buscamos características para que se complementen entre sí, avanzamos en conversaciones”, detalló.

Revisa sus declaraciones:

