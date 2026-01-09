Paqui Meneghini no lo quiere en U. de Chile y ya negocia su llegada a otro club

U. de Chile toma importantes decisiones en el inicio de la pretemporada. Este jueves, Paqui Meneghini le comunicó a Leandro Fernández que no está en sus planes para este año, marcando su salida del club.

El mismo delantero confirmó la información. “Me dijo que eran razones futbolísticas y se entiende, porque es un entrenador nuevo, va a buscar sus jugadores”, señaló. Ahora, partiría a Argentinos Juniors.

La lista de salidas no se detiene ahí. Leandro Fernández no es el único nombre. Al mismo tiempo, se reportó que Sebastián Rodríguez tampoco será considerado por el DT y que la U le buscaría un préstamo.

Ahora hay más información. En Uruguay, el periodista Sebas Giovanelli contó en Fix Fútbol que “Sebastián Rodríguez está rescindiendo contrato para venirse a Uruguay por temas personales. Peñarol habló con él. Si no juega en el aurinegro, igual vivirá en Uruguay”.

Sebastián Rodríguez suena en Peñarol | Photosport

Sebastián Rodríguez tampoco sigue en U. de Chile

Con esto, Sebastián Rodríguez está arreglando su salida de U. de Chile para quedar como jugador libre y volver a Uruguay. Eso sí, además se habla de intereses de Barcelona y Liga de Quito en Ecuador.

Hasta ahora, el Bulla ha confirmado las despedidas de Ignacio Tapia, Lucas Di Yorio, Nicolás Guerra, Mauricio Morales y Rodrigo Contreras. En cuanto a refuerzos, los azules solo han presentado a Eduardo Vargas.