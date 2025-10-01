La selección chilena no logra despegar en el Mundial Sub 20, en algo que queda claro luego de la derrota por 2-0 ante la selección de Japón, en la segunda fecha del grupo en el Estadio Nacional.

Los jugadores demostraron las falencias de la exigencia física del cuadro asiático, en algo que deja algunas conclusiones del proceso mundialista, que vivirá una jornada decisiva el viernes ante Egipto.

Fue Patricio Yáñez quien apuntó sobre un grave problema que tiene este grupo de jugadores, donde asegura que todavía no hay uno que saque un protagonismo diferente.

Es más, el comentarista deportivo pone sobre la mesa el pánico escénico que se ha visto en varios de los jugadores, lo que llama la atención en los duelos a estadio lleno en el Nacional.

Los jugadores de la Roja se fueron derrotados contra Japón.

Patricio Yáñez: “No veo jugador alguno para la Roja adulta”

Fue en Deportes en Agricultura donde Patricio Yáñez puso sobre la mesa el problema más grave que ha detectado en la selección chilena, luego de dos partidos en el Mundial Sub 20.

“Yo siento que igual hay una exigencia, los veo demasiado nerviosos, los veo asustados. En el Nacional es como un escenario de mucho público los tiene medios… no puede ser que en un momento determinado la idea se vayan quedando solo en intenciones”, comentó Yáñez.

“Una cosa es correr, donde el énfasis ha estado en Nico Córdova, en números y cómo enfrento la alta competencia, donde hay un déficit, pero también hay que esperar la calidad de los jugadores. Hay que esperar a Egipto, que es el rival más débil, para saber para qué esta esta selección y cuántos jugadores va a aportar a la selección mayor”, detalló.

Por lo mismo, asegura que con lo que se ha visto hasta el momento, con una victoria y una derrota, el panorama es demasiado oscuro.

“En lo que he visto en estos dos partidos, con un funcionamiento que no es el adecuado, que intentar correr y hacer varias cosas que uno no detecta con nitidez en el fútbol joven, pero no veo jugador alguno para el día de mañana o uno que alimente la selección mayor con 20 años“, finalizó.