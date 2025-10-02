La selección chilena tiene una verdadera final este viernes por el Mundial Sub 20, porque se mide ante Egipto en el estadio Nacional con la obligación de ganar para asegurar su clasificación a octavos de final.

El equipo de Nicolás Córdova no ha mostrado una buena cara en la Copa del Mundo que se desarrolla en el país, de hecho, el pasado martes vivió una fea derrota ante Japón, que complicó sus chances en el torneo.

Chile sigue dependiendo de sí mismo para acceder a la siguiente ronda, sin embargo, la principal critica que recibe el equipo nacional es el pobre nivel de juego que ha mostrado en sus duelos ante Nueva Zelanda y los japoneses.

La increíble defensa de Nicolás Córdova

Nicolás Córdova habló este jueves en la antesala al partido con Egipto y se enojó por las críticas a la propuesta de juego de su equipo.

“Las métricas que tienen ustedes son totalmente distintas a las que tenemos nosotros. Nosotros evaluamos espacios o dónde juega el equipo. La realidad es que con Japón fue un partido muy parejo; les quitamos lo mejor que tienen, que era su velocidad de pases”, analizó.

“No me pueden decir que no hay una propuesta, es súper injusto lo que están haciendo. Efectivamente, no ganamos, eso se acepta y hay que trabajar mucho, pero decir que no hay una propuesta… eso es porque ustedes tienen una métrica de evaluación distinta a la nuestra, que tampoco tienen por qué saber, porque no son expertos“, agregó ante la pregunta de los periodistas.

Nicolás Córdova se defiende con todo. Foto: Andres Pina/Photosport

Acerca de la derrota ante Japón indicó que “competimos contra un proyecto que lleva 25 años. Ellos entran a los 8 años a la selección de Japón a jugar fútbol. Nosotros empezamos hace dos años y en un medio que tiene abandonado al fútbol joven”.

Palabras más, palabras menos, por ahora la Roja de Nicolás Córdova deja mucho que desear y los dos goles que hizo fueron por errores de la defensa de Nueva Zelanda.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Egipto por la tercera fecha del Mundial Sub 20?

La selección chilena define su paso a los octavos de final del Mundial Sub 20 este viernes 3 de octubre, cuando desde las 20:00 horas se mida ante Egipto en el estadio Nacional.