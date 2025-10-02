Una verdadera final tiene la selección chilena este viernes en el estadio Nacional, donde se mide ante su similar de Egipto por la tercera fecha del Grupo A del Mundial Sub 20.

El equipo anfitrión tiene un partido vital contra los africanos, porque debe ganar para así no enredarse en el certamen planetario, donde viene de sumar una dura derrota ante Japón.

El cuadro que es dirigido por Nicolás Córdova ha sido muy cuestionado por su juego y además de los tres puntos, necesita lavar su imagen y así clasificar a los octavos de final.

Nicolás Córdova se juega la opción de dar el salto a la Roja adulta

El DT de Chile ha tenido mucho trabajo últimamente, ya que también se hizo cargo de la Selección adulta tras la partida de Ricardo Gareca y estuvo en la derrota ante Brasil y en el empate con Uruguay.

Hay voces en la ANFP que postulan a Nicolás Córdova para que se haga cargo de forma definitiva del combinado mayor, y por ende el partido ante Egipto será fundamental, porque el propio DT pidió que lo “evalúen” por el cometido del equipo Sub 20.

Nicolás Córdova tiene un partido clave ante Egipto. Foto: Andres Pina/Photosport

El propio estratega dijo en diálogo con Claudio Borghi que su foco nunca ha estado en la adulta: “yo no vine a eso y circunstancialmente se han generado tres eventos que he me ha tocado salir de mi rol e ir a otro, cuando renunció el Toto (Eduardo Berizzo), después en el Preolímpico y en esta fecha FIFA donde nos tocó tener un poco más a los jugadores y hacer la nómina nosotros”.

Lo cierto es que el duelo con los egipcios no es un partido más para Nicolás Córdova, donde se juega el paso a octavos de final del Mundial Sub 20, su prestigio y la opción de quedarse con la selección chilena adulta de cara al proceso del Mundial 2030.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Egipto por la tercera fecha del Mundial Sub 20?

La selección chilena define su paso a los octavos de final del Mundial Sub 20 este viernes 3 de octubre, cuando desde las 20:00 horas se mida ante Egipto en el estadio Nacional.

